Cumhurbaşkanı Akıncı ve Heyeti Cenevre’ye Ulaştı

CUMHURBAŞKANI AKINCI VE HEYETİ CENEVRE’YE ULAŞTI

KIBRIS SORUNUNA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN BM GÖZETİMİNDE SÜRDÜRÜLEN MÜZAKERELER, YARIN AKINCI VE ANASTASİADİS'İN BİR ARAYA GELMESİYLE CENEVRE’DE SÜRECEK

BM CENEVRE OFİSİ'NDE YARIN BAŞLAYACAK MÜZAKERELERİN SON GÜNÜNDE TARAFLAR KENDİ HARİTALARINI SUNACAK

MÜZAKERELERİN ARDINDAN 12 OCAK'TA GARANTÖR ÜLKELERİN DE KATILACAĞI ULUSLARARASI KONFERANS DÜZENLENECEK

Yarım asırlık Kıbrıs sorununa çözüm arayışları, bir kez daha ada dışına taşınırken, gözler İsviçre’nin Cenevre şehrine çevrildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve beraberindeki heyet, müzakerelerin yeni safhası için KKTC saatiyle 16.30’da Cenevre’ye ulaştı.

Adadaki iki tarafın liderleri yanında garantör ülkelerin temsilcilerinin de katılacağı 12 Ocak Perşembe günkü Cenevre zirvesi öncesinde liderler yarın, Cenevre’deki Birleşmiş Milletler ofisinde müzakerelere devam edecek.

Liderlerin bu akşam Cenevre’de bir ön görüşme için bir araya gelmesi de bekleniyor.

Yarın başlayacak müzakerelerin sonunda harita ve yüzdeliklerin konuşulmasının ardından perşembe günü 5’li konferansa geçilecek. Konferansın başarıyla sonuçlanması halinde, ayrıntılar için 2-3 aylık bir süreye, daha sonra da halkların oluşacak çözüm planını anlaması ve bilinçli oy kullanması için geçecek bir 3 aya daha ihtiyaç olacağından 2017 ortalarında referanduma gidilmesi öngörülüyor.

Her iki taraftan mecliste temsil edilen siyasi parti başkanları da Cenevre müzakereleri ve zirvede gözlemci olarak yer alacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 25 kişilik; Rum lider Nikos Anastasiadis ise 36 kişilik heyetlerle Cenevre’ye gitti.

Adadan çok sayıda gazeteci de tarihi toplantıları izlemek üzere Cenevre’ye gidiyor.

BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Moller ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak müzakerelerde, tarafların 11 Ocak'ta kendi haritalarını sunması bekleniyor.

Cenevre müzakerelerinin yarınki açılışına yeni BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak.

Müzakerelerin ardından 12 Ocak'ta, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı uluslararası konferans düzenlenecek. Konferansa BM Güvenlik Konseyi üyeleri ile gerekli görülmesi halinde diğer ilgili tarafların temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

Uluslararası medyanın yoğun ilgi gösterdiği İsviçre'deki müzakerelerin üçüncü turunda, BM Cenevre Ofisi yetkilileri, adadan ve diğer ülkelerden gelecek gazeteciler için basın odası hazırladı. Müzakerelerin gerçekleştirileceği BM Cenevre Ofisi ayrıca dünya basınına görüntü ve fotoğraf servisi yapacak.

NORVEÇLİ BAKAN BAŞARI DİLEDİ

Norveç Dışişleri Bakanı Børge Brende, Twitter hesabından “Kıbrıs’ta barış için çok önemli bir hafta. Büyük iş için sabır ve başarı diliyorum” diye yazarken, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide heyetlerin Cenevre’ye varmaya başladığını belirtti ve Borge’ye iyi dilekleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın bu göreve seçilmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlayan Kıbrıs sorununa çözüm bulma müzakereleri “Yönetim ve Güç Paylaşımı, Mülkiyet, Ekonomi, Avrupa Birliği, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler” olmak üzere 6 temel başlıkta yürütülüyor.

MONT PELERİN’DEN SONRA CENEVRE

Kıbrıs müzakereleri, kasımdan bu yana üçüncü kez İsviçre’ye taşınıyor. Cenevre yakınlarındaki Mont Pelerin kasabasında 7-11 ve 20-21 Kasım'da iki turlu olarak yapılan müzakereler sonuçsuz kalmış; liderler 1 Aralık’ta Kıbrıs’ta yaptıkları görüşmede, müzakerelere devam ve ocak ayında uluslararası bir konferans düzenlenmesi kararı almıştı.



