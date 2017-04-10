Cumhurbaşkanı Akıncı’dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün Mısır’da bir kiliseye düzenlenen terör saldırısı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı Mısır halkının acısını paylaştığını belirtti.

Akıncı mesajında dünyanın sağduyuya, barışa ve bir arada var olabilme kültürüne en çok ihtiyaç duyduğu zamanlardan geçtiğini ifade ederek, “saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Mısır halkının acısını paylaşırım”dedi.

Mısır’daki saldırılarda ölenlerin sayısı 43’e yükseldi

Mısır’ın Tanta ve İskenderiye illerinde düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin sayısının 43, yaralananların sayısının ise 119’a yükseldiği bildirildi.

Tanta şehrindeki Saint George Kilisesi’ne gelen Mısırlılar saldırının izlerini inceledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye ve Tanta kentlerinde iki kiliseyi hedef alan bombalı saldırıların ardından 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Sisi, kiliseleri hedef alan saldırıların ardından Ulusal Savunma Konseyi’yle toplantı gerçekleştirdi. Sisi, toplantının ardından yaptığı açıklamada saldırılarla ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasının ardından 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini belirtti.

Terörle mücadele çerçevesinde tüm yetkilere sahip Terörle Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulacağını aktaran Sisi, kurula ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Saldırı sonrasında tüm dünyadan tepki mesajları geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Mısır’da düzenlenen bombalı saldırıya tepki göstererek, “Fransa, bu zor imtihanda Mısır’ın yanındadır. Terörle mücadele konusunda Mısırlı yetkililerle birlikte bütün güçlerimizi seferber ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Mısır’ın Tanta ve İskenderiye şehirlerinde 43 kişinin öldürüldüğü kilise saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.

Saldırıları “barbarca” olarak niteleyen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Ölenlerin ailelerine ve dostlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz.” denildi.