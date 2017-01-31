Cumhurbaşkanı Akıncı’ya “ölüm tehditleri” yağıyor!

KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sosyal ağ hesaplarında yapılan paylaşımlara tehdit ve hakaret içerikli yorumlar yağıyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı’yı ‘hainlik’ ile suçlayan ve Kıbrıs müzakerelerinde toprak verilmesine aleyhinde çıkan, sosyal ağ kullanıcıları Cumhurbaşkanı Akıncı’ya karşı ağza alınmayacak hakaretler ve küfürler yağdırıyorlar. Bunların arasında en dikkat çekenleriyse ‘ölüm tehdidi’ ve ‘bedel ödetmeye’ yönelik yorumlar olarak göze çarpıyor.

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yaptığı açıklamalardan memnuniyetsizlik duyan bir takım sosyal ağ kullanıcıları, sorun olarak gördükleri konuları kavga etmek yerine küfür, tehdit ve hakaret ile karşılık vermeyi tercih ediyorlar.