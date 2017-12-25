Cumhurbaşkanı: BRT’de çalışma huzuruna ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Akıncı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 54. kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada, herkesin uzun süredir beklediği BRT Yasası’nın 7 Ocak’ta oluşacak yeni Meclis tarafından tamamlanmasının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 54. kuruluş yıldönümü resepsiyonuna katıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı BRT’de düzenlenen resepsiyondaki konuşmasının ardından kuruma 25 yıl hizmet veren personele anı plaketlerini verdi ve protesto eylemi yapan yetkili sendika BAY-SEN temsilcileri ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasında, kısa bir süre önce hayatını kaybeden BRT personelleri Hakan Çakmak ve Kadriye Bayraktar’ı andı. “Her iki arkadaşımız da sadece BRT kurumu açısından değil, Kıbrıs Türk halkı için birer değerdiler. Kayıp sadece BRT’nin kaybı değil, Kıbrıs Türk toplumu iki değerli evladını zamansız bir şekilde kaybetti. Her ikisi de nur içinde yatsın” dedi.

54 yıl önce akülerle ses vermeye başlayan BRT’nin bugün uydular aracılığıyla dünyaya sesini ulaştırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu önemli bir başarıdır. Bu başarıda katkısı olanları kutluyor, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum” dedi.

İletişim ve teknolojinin gelişmeye devam ettiğini, bu nedenle de hem yetişmiş insan gücü hem de altyapı ve kaynağa ihtiyaç olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bunlar ötesinde çok önemli bir şeye daha ihtiyacımız var. Her iş yerinde olduğu gibi BRT’de de çalışma huzuruna da ihtiyaç var. Geçen yılki kutlamalarda da girişte pankartlar vardı. Şimdi yine var. BRT’nin yetkili sendikası BAY-SEN yine bir mesaj veriyor. Herkesin istediği BRT yasası bir türlü geçmiyor. Temenni ediyorum ki 7 Ocak’ta oluşacak Meclis bu yasayı yapar ve bu huzursuzluk biter, gelecek yıl bu kutlamalarda pankartsız ve boykotsuz yapılır. Tüm BRT çalışanlarına bir izleyenleri olarak verdikleri emek için teşekkür ediyorum. Herkesin yeni yılını kutluyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kutlamalardan ayrılışında BRT girişinde pankart açarak eylem yapan BAY-SEN temsilcileri ile görüştü. Cumhurbaşkanı Akıncı, BRT’deki personel arasındaki huzursuzluğun giderilmesi için uzun süredir gündemde olan BRT yasasının 7 Ocak’ta oluşacak Meclis tarafından tamamlanmasının önemini vurguladı.