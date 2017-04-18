Cumhurbaşkanı Kızının Tepki Çeken Fotoğrafı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atabevey'in küçük kızının iç çamaşırıyla çocuk emzirme fotoğrafları büyük tepki topladı.

Aralık 2011 yılından beri ülkenin başında olan 60 yaşındaki Kırgıziztan Cumhurbaşkanı Atabevey'in en küçük kızı olan 20 yaşındaki kızı Aliya Shagieve, Instagram'da iç çamaşırı ile oğlunu emzirdiği footğrafI paylaştı.

HAMİLELİK FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Geçen eylül ayında evlenen Shagieve Mart ayında doğumuna bir kaç kalana kadar yapana kadar hamileliği hakkında her hangi bir yorumda bulunmamıştı. Instagram'da hamilelik fotoğrafını paylaştıktan kısa bir süre oğlu Tagir'i dünyaya getirmişti.

MUHAFAZAKARLARDAN TEPKİ TOPLADI

Hamileliği ve doğumdan sonra oğlunu emzirirken çektiği fotoğrafları paylaşması yüzde 75'i müslüman olan ülkenin muhafazakar kesiminden tepki topladı. Muhafazakar kesim, bir kadının çocuğunu emzirirken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmasının bir kadın için çok yanlış bir şey olduğunu söyledi.

TOPLUM BİRKAÇ JENERASYON SONRA KABUL EDECEK

Shagive ise kendisine yapılan eleştirilere şu şekilde karşılık verdi:

Kaideler ve fikirler zamana bağlı olarak değişir. Bu yüzden bu şekilde tepki görmem anlamsızdır ve bir kaç jenerasyon sonra toplum bu tür değişiklikleri kabul etmek zorunda kalacak.

Cumhurbaşkanının kızı bu tür fotoğraflar çekmeye devam edeceğini söylerken bazı kesimler ise açık fotğraflar paylaşarak önce kocasına eşine ve kardeşine ihanet ettiğini söylediler.