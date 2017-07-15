Cumhurbaşkanı'ndan 15 Temmuz Açıklaması

Cumhurbaşkanı Akıncı, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın çağrısı üzerine sokağa inip ölüme meydan okuyan cesareti sayesinde önlendiğini belirterek “Sivil halkın ellerinde bayraklarla tanklara karşı direnmesi tarihe geçen büyük bir olaydır.

Kıbrıs Türk halkı adına, Demokrasi Şehitleri’ne rahmet, gazilere saygılarımızı iletiyorum” dedi. Lefkoşa’da düzenlenen 15 Temmuz Anma Töreni’nde yaptığı konuşmada, darbeye karşı en önemli güç halkın gücü ve demokrasi ile hukukun üstünlüğü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Böyle dönemlerde suçluyu suçsuzdan ayırt edebilmek, gerçek bilgi ile karanlık emelleri olanların iftiralarının ayrılması çok önemlidir.

Böylesi dönemlerde bu konuların konuşulması zor olduğu dönemlerdir ama bu konularda dikkatli davranılmazsa, doğabilecek sakıncalardan demokrasi yara alır. Geçen yıl darbe girişiminden kısa süre sonra Ankara’ya yaptığım ziyarette de vurguladığım gibi kurunun yanında yaşların da yakılmamasına azami dikkat gösterilmelidir.

Türkiye bu konuda dikkatli adımlar atıyor ve arkasını da getirecek” dedi. Türkiye’nin tarihi boyunca gerçekleştirilen hiçbir darbenin ardından daha iyiye gitmediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmasını Türk halkı engelledi, girişim başarısız oldu. Demokratik hukuk devleti halkımıza ve Türkiye’ye yakışan yegane düzendir.

Kılcal damarlara kadar sızan bu örgüt tarafından adım adım planlanan darbe girişiminin yaratabileceği felaket, halkın gücü sayesinde önlenmiştir. 40 yıldan fazla bir sürede kılcal damarlara sızan örgüt tarafından yapılan darbe planlamasından Türkiye’nin kurtulmuş olması sevindiricidir. Türkiye’ye Atatürk’ün gösterdiği yolda, çağdaş, demokratik ve laik bir hukuk devleti olarak barış içinde mutlu ve huzurlu bir gelecek diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 15 Temmuz darbesinin yapıldığı gece Lefkoşa dışında olduğunu anımsatarak, derhal Cumhurbaşkanlığı’na döndüğünü ve çalışma arkadaşlarını toplayarak “Türkiye’de yaşanan nedir” diye tek bir soru sorduğunu, aldığı cevabın “darbe girişimi” olması üzerine, çok net bir tavır belirleyip demokrasi ve sivil yönetimin yanında yer aldıklarını belirtti. Bu tavrı Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine hemen ifade ederek kamuoyu ile paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstanbul’a gitmek üzere uçakta olduğu için ulaşamadığını, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek Kıbrıs Türk halkının bir bütün olarak sivil yönetimden yana tavrını ve dayanışmasını ilettiğini anımsatarak şöyle devam etti:

“Darbe girişiminin ilk saatlerinde BRT ve NTV’ye telefonla bağlanarak sivil yönetimden yana darbe karşıtı tavrımızı ifade ettik. CNN Türk’e telefon bağlantısı yaptığımız sırada ise kanal darbeciler tarafından işgal edildi”.

Kıbrıs Türk halkı adına yüksek sesle ilk anda ifade ettiği bu tavrın “demokrasiden yana saf tutmak ve darbe girişimi kimden gelirse gelsin ona karşı durmak” olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Demokrasiden, sivil yönetimden yana tavır koyduk. Sadece şahsım adına değil Kıbrıs Türk halkı adına, demokrasi yanlısı ve darbe karşıtı tavrımızı ortaya koyduk” dedi.