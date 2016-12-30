Cumhurbaşkanı’ndan basın mensuplarına yeni yıl resepsiyonu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yıl dolayısıyla basın mensuplarına yeni yıl resepsiyonu verdi.





Akıncı, resepsiyonda basın mensupları ile sohbet etti, sorularını yanıtladı. Lefkoşa Golden Tulip Otel’de yer alan resepsiyona katılan basın mensuplarını kapıda karşılayan ve yeni yıllarını kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya eşi Meral Akıncı da eşlik etti.Akıncı, resepsiyonda basın mensupları ile sohbet etti, sorularını yanıtladı.

BRT emekli spikerlerinden Hatice Tunga’nın takdimiyle kürsüye çıkan Akıncı, yeni bir yılın, yeni umutlar, yeni bir dönem ve yeni başlangıçlar olduğunu kaydetti.

2016 yılını zor bir yıl olarak nitelendiren Akıncı, dünyada, bölgede ve ülkede yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta çözüm yolunda verilen uğraşların 2016’da yoğunlaştığına işaret ederek, 5’li konferans tarihinin belirlendiğini, Cenevre toplantısının kurgulandığını kaydetti.

Bunda Kıbrıs Türk tarafının gösterdiği çabanının küçümsenemeyeceğini vurgulayan Akıncı, 9-11 Ocak 2017 tarihlerinde iki tarafın, 12 Ocak’tan itibaren de 3 garantör ülkenin katılımıyla Cenevre’de önemli toplantıların olacağını hatırlattı.

Akıncı, “Bu toplantılar nasıl sonuçlanır bunu şimdiden bilecek durumda değiliz ama biz bütün kararlılığımızla bütün politik irademizle eşitlik özgürlük ve güvenlik içinde yaşanacak yeni bir federal Kıbrıs’ı iki kesimli iki toplumlu iki kurucu devletin siyasal eşitliğine dayalı yeni bir yapılanmayı kurmak azmi ve kararlılığı ile Cenevre’ye gidiyoruz. Eğer olumlu sonuçlar alabilirsek ortaya siyasal bir çerçeve çıkacaktır, bu siyasal çerçevenin içini doldurmak gerekecek. Anayasaların hazırlanması, Federal Yasaların hazırlanması, uygulamaya yönelik bir çok ayrıntı kuşkusuz 2017’nin ilk yarısında yetiştirilmek için çaba sarf edilecek. Bir kaç ayda yapılabilir. Yeter ki o siyasal çerçeve sağlanabilsin. Bu kolay değildir son kilometreler en zor kilometrelerdir. Zor konular vardır, ilerlemeleri göz ardı etmeden zor konular olduğunun bilincindeyiz. Toprak, güvenlik-garantiler, mülkiyete ilişkin bir kaç çözüm bekleyen ayrılık noktası, yönetim ve güç paylaşımı ile ilgili dönüşümlü başkanlık, kararlara etkin katılım olayı hala daha çözüm bekleyen konulardır” dedi.

Akıncı, bunları Cenevre’de karara bağlayabildikleri takdirde geride kalan konuların yoğun bir çalışmayla bir kaç ayda Kıbrıs’ta da tamamlanabileceğine işaret etti.





Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, henüz ortada halka gönül rahatlığıyla “Evet deyin” çağrısı yapılabilecek bir metin olmadığını, bu metini ortaya çıkarmak için çalıştıklarını ama her iki tarafta da “Hayır cephesi” inşası yapıldığını kaydetti. Cenevre’ye giderken makul ve gerçekçi olmanın en önemli unsur olduğunu vurgulayan Akıncı, Kıbrıs Türk tarafı olarak hep tutarlı davrandıklarını belirterek, “2017 yılı barış ve çözüm yılı yapılabilir”dedi.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, henüz ortada halka gönül rahatlığıyla “Evet deyin” çağrısı yapılabilecek bir metin olmadığını, bu metini ortaya çıkarmak için çalıştıklarını ama her iki tarafta da “Hayır cephesi” inşası yapıldığını kaydetti.

Ortada olmayan bir metine karşı “ret” faaliyetleri yapılmasının veya “hayır” cephesi oluşturmasının yanlış olduğunu belirten Akıncı, “bu faaliyetlerin Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına zerre kadar faydası yoktur. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli” dedi.



