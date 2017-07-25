Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Rum Tarafını suçladı

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu Crans Montana’daki Kıbrıs konferansının başarısızlıkla sonuçlanmasının nedeninin Rum tarafının tavrı olduğunu belirti.

BRT’de canlı olarak yayınlanan Gündemin Rengi programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Aziz Karaaziz’in Kıbrıs sorununa ilişkin sorularını yanıtladı.

Hüdaoğlu Crans Montana’nın doğru okunması için öncesine bakmak gerektiğini, Kıbrıs Türk tarafının sorunun çözümü yönünde yapıcı ve iyi niyetle iki yıldır çalıştığını, her fırsatta insiyatif alarak süreci zorlayıcı olduğunu söyledi.

Hüdaoğlu, Kıbrıs Konferansı’nın Kıbrıs Türk tarafının gayretleri ile ortaya çıktığını kaydetti. Hüdaoğlu “BM Genel Sekreteri Guterres Crans Montana’da bir çerçeve ortaya koydu ve taraflara uzlaşının yolunu işaret etti. Çerçevenin her başlığına ve tarafların tutumlarına bakıldığında tablo açık bir şekilde ortaya çıkıyor” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin toprak konusunda oluşturduğu çerçevede Kıbrıs Türk tarafının haritasını baz alınması ancak Kıbrıslı Rumlar’ın kaygılarını da giderecek bazı düzenlemeler yapılması gerektiğinin belirtildiğini kaydeden Hüdaoğlu, Kıbrıs Türk tarafının çerçeveye uygun adım attığını ancak Rum tarafının kendi haritasında direterek Guterres’in belirlediği çerçevenin dışına çıktığını anlattı.

Hüdaoğlu, Yönetim ve Güç Paylaşımı konusunda BM Genel Sekreteri’nin oluşturduğu çerçevede, dönüşümlü başkanlıkta 2’ye 1 oranına sadık kalınması, etkin katılım konusunun ise bağlanarak temize havale edilmesi gerektiğinin belirtildiğini söyledi.

Bu konuda da Rum tarafının açık bir biçimde çerçeve dışında kaldığını belirten Hüdaoğlu, mülkiyet konusunda Türk tarafının çerçeve içinde hareket etmesine rağmen Rum tarafının Lefkoşa’da yıllardır dile getirdikleri görüşü esnetmediğini kaydetti.

Eş değer muamele konusunda da açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Hüdaoğlu, Kıbrıslı Rumlar’ın yaklaşımında hiçbir esneklik göstermediğini ve uzlaşı sağlanamadığını anlattı.

Hüdaoğlu Rumlar’ın bütün sorunun garantiler konusunda çıktığı konusunda bir algı yaratmak istediğini ancak çerçevedeki 5 unsurdan 4’ünde Kıbrıslı Rumların çerçeve dışında kaldığını söyledi..

Kıbrıs Türk tarafının son iki yıldır açık bir biçimde Kıbrıs sorunun çözme konusunda geliştirdikleri açık tutumu Crasn Montana’da da sergilediğini belirten Hüdaoğlu, “Ama Rum liderliği ne yazık ki buna yardımcı tutum sergilemedi. Başka gailelerle, Kıbrıs sorunun ilelebet devamı ve sorunu çözmeyen tarafın kendsi olmadığı yönündeki propagandayı güçlü tutacak malzemeler elde etmek için gitmiş Crans Montana’ya. Şimdi de bunun iletişim operasyonlarını hayata geçirmeye çalışıyor fakat gerçek er geç ortaya çıkar, şimdi bunu yaşıyoruz. Kıbrıslı Türkler ellerinden geleni yapmış bir liderliğe sahip olmanın rahatlığını yaşayabilirler” dedi.

Bundan sonrası için Kıbrıslı Türklerin toplumca karar vereceği bir süreç yaşanacağını ifade eden Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başlattığı istişarelerin tabana yayılacarak devam edeceğini söyledi.

BRTK