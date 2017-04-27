Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Mersin'de sanatseverler ile buluşacak

Şef Ali Hoca yönetiminde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Gürcistan’ın opera yıldızı Teona Dvali’nin de yer alacağı konser, 05 Mayıs 2017 Cuma günü saat: 20.00’de Mersin Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin dünyaca ünlü tenoru Murat Karahan, 16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin Açılış Konseri ile Mersinli sanatseverlere bir müzik şöleni sunacak. Şef Ali Hoca yönetiminde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Gürcistan’ın opera yıldızı Teona Dvali’nin de yer alacağı konser, 05 Mayıs 2017 Cuma günü saat: 20.00’de Mersin Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Avrupa’nın önemli sahnelerinde aldığı rollerle dünyaca tanınan Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Murat Karahan, opera aryalarının yanı sıra “Nazende Sevgilim” başta olmak üzere sevilen Azeri türkülerini, Teona Dvali ise Charles Gounod’un “Romeo ve Jülyet” operasından “Valse of Juliet” aryası, Leo Delibes’in “Les Filles de Cadix” eserini, seçkin bir repertuvarla birlikte seslendirecek.

Konserde, F. Sartori’nin “Time to Say Goodbye” ve 1992 Barselona Olimpiat Oyunları’nın resmi şarkısı da olan A.L. Webber’in “Amigos Para Siempre” şarkılarını Murat Karahan ve Teona Dvali birlikte seslendirecek.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı yaptığı açıklamada; “Yeni bir festivalde daha buluşmanın sevinciyle merhaba. Festivalimizin açılış konseri, şef Ali Hoca yönetiminde operanın iki ünlü ismi Murat Karahan ve Teona Dvali ile hayat bulacak. Sanatçılarımıza, yeni kurulan fakat deneyimli kadrosuyla müzik dünyasının yüksek beğenisini kazanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Çalışmalarımızın halkımız için olduğunu bildirir, etkinliklerimizde buluşmak üzere müzik dolu günler dileriz” dedi.