Cumhurbaşkanlığı’nda Kıbrıs konusu masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün17.30’da Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen parti başkanlarını kabul etti.

Akıncı yarın başlayacak yeni müzakere dönemi ile ilgili bilgi vererek görüş alışverişinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 17,40’da başlayan görüşmeye, Ulusal Birlik Partisi’nden Genel Sekreter Dursun Oğuz ve milletvekili Ergün Serdaroğlu; Demokrat Parti’den Genel Başkan, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu; Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili Armağan Candan; Toplumcu Demokrasi Partisi’nden ise Genel Başkan Cemal Özyiğit ile Milletvekili Zeki Çeler katıldı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin ve Teknik Komiteler Koordinatörü Melten Onurkan Samani de hazır bulundu.