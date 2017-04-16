Cumhurbaşkanlığı’nda Sanatçılar İçin Resepsiyon Düzenlendi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde sanatçı ve yazarlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye, Cumhurbaşkanlığı’nda dün akşam sanatçılar için resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanına eşi Meral Akıncı da eşlik etti.

Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan, tüm ülkelerin katıldığı 2011 UNESCO AIAP Genel Kurulu’nda, oy birliğiyle “Dünya Sanat Günü” olarak kabul edilmişti.