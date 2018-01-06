Cüneyt Çakır DAÜ'de 'Zirveye Yolculuk' Paneline konuk oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakütesi Spor Bilimleri Bölümünün Amfisinde 5 Ocak 2018 Cumu günü düzenlenen "Zirveye Yolculuk" Paneline konuk olan ve büyük bir coşku ile karşılanan ünlü futbol hakemi Cüneyt Çakır öğrencilere, Türkiye ve dünyada profesyonel hakemlik ile ilgili bilgi ve deneyimlerini aktardı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde ilk olarak Cüneyt Çakır'ın hakemlikle ilgili aktardığı bilgiler dinlendi. Panel daha sonra katılımcıların soru ve cevap şeklinde devam edip son buldu.