Curcioğlu: Lütfen bağış yapın

Mehmetçik yolunda, Eylül ayında bir sürücünün ölüme terk ettiği köpek, bir başka sürücünün yardım elini uzatması ile ölümün eşiğinden döndü.

Altın Patiler Derneği’nin “ADIM” adını verdiği köpek ameliyat edildi, şimdi fizik tedavi görüyor. Tedavinin devamı için yardıma ihtiyaç var.

Havadis/Duygu ALAN

Mehmetçik yolunda, Kurban Bayramı arifesinde bir sürücü çarptığı köpeği öylece yol ortasında bıraktı. Köpek, olay yerinde can çekişir vaziyette bir başka sürücü tarafından fark edildi.

Vicdan sahibi sürücü, köpeği aracına aldı ve Mağusa yolunu tuttu. Bu sırada Altın Patiler Derneği ile irtibata geçen sürücü derneğin yönlendirmesi ile köpeği Mağusa’da faaliyet gösteren “Empati Veteriner Kliniği”ne götürdü.

Yaralı köpeğe ilk müdahale bu klinikte Veteriner Hekim İbrahim Bayram tarafından yapıldı. Empati Veteriner Kliniği’nde çekilen röntgende köpeğin omurgasının ve kuyruğunun koptuğu tespit edildi.

Ameliyat oldu

Talihsiz köpek, kaza sonucu aldığı ağır darbeye bağlı olarak yürüme yetisini kaybetti.

Lefkoşa’da bazı veteriner kliniklerinde köpeğin iyileşmesinin neredeyse imkansız olduğu belirtildi, uyutulması önerisinde bulunuldu.

Altın Patiler Derneği, köpeğin uyutulması önerisine sıcak bakmadı ve köpeği bir de YDÜ Hayvan Hastanesi’ne götürdü.

YDÜ Hayvan Hastanesi’nde köpeği muayene eden Veteriner Hekim Soner Çağatay, köpeğin ameliyat edilmesi gerektiğini ve fizik tedavi ile ileride yeniden yürüme şansının olabileceğini ifade etti.

Altın Patiler Derneği, bunun üzerine sosyal medya hesabı üzerinden ilan açtı ve köpeğin tedavisi için destek çağrısı yaptı.

Bir hayırsever, ilana olumlu yanıt verdi. Köpeğin ameliyat ve hastane masraflarını üstlendi.

Vicdan sahibi bu kişinin desteği ile ADIM, YDÜ Hayvan Hastanesi’nde ameliyat edildi.

Veteriner Hekim Soner Çağatay’ın yaptığı ameliyatta köpeğin omurgasına platin takıldı, kuyruğu düzeltildi.

Fizik tedaviye yanıt vermeye başladı

Ameliyattan sonra ADIM’ın fizik tedavi süreci başladı. ADIM’ın YDÜ Hayvan Hastanesi’nde fizik tedavisi sürüyor.

ADIM’ın fizik tedavisini Fizyoterapist Şahveren Çakartaş ve Meryem Altınkaya yapıyor.

Fizik tedavi masraflarını ödeyebilmek için sorumluluk yüklenen Altın Patiler Derneği, kermesler düzenliyor, sosyal medya hesabı üzerinden destek çağrıları yapıyor.

Altın Patiler Derneği, Mağusa’da geçen hafta yine bir kermes düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamada, ADIM’ın fizik tedaviye çok olumlu yanıt verdiği, arka ayağının birinde his oluşmaya başladığı, bel kısmının güçlenmeye başladığı ve tekrar yürüme şansının olduğu belirtildi.

Curcioğlu: Lütfen bağış yapın

ADIM’ın bakım ve tedavisi ile Altın Patiler Derneği Üyesi Ülkü Curcioğlu ilgileniyor.

Curcioğlu, tüm çağrılara rağmen yeteri kadar bağış toplayamadıklarını söyledi.

Bir gün yeniden adım atabilmesi umudu ile ADIM adını verdikleri köpeğin iyileşmesi için desteğe ihtiyaç duyduklarını kaydeden Curcioğlu, “Lütfen bağış yapın” çağrısında bulundu.