Şafaklı: Çürümüşlüğün nedeni partizanlık

YeniBakış Gazetesi'nden Özlem ÇİMENDAL'ın haberine göre, popülizm ve partizanlık ile kamunun her geçen gün biraz daha tükenme noktasına geldiğini savunan Ekonomist Okan Veli Şafaklı, siyasi parti temsilcilerini de oy uğruna bilimsellikten uzak ve uzmanlık gerektiren konularda günübirlik kararlar vermeleri nedeni ile eleştirdi.

“KKTC’nin çürümüşlüğünün sebebi popülizm”

KKTC’nin çürümüşlüğünün sebebinin popülizm ve partizanlık olduğunu dile getiren Şafaklı, kaynakların rasyonel dağıtılmamasının yanında ekonomiyi ekonominin dinamiklerine göre değil de popülizme uyarlayarak ve bazı çevrelerin çıkarına göre yapılan yönetim anlayışının ülkeyi gittikçe içinden çıkılmaz bir hale soktuğunu kaydetti. Şafaklı, tüm ülkenin kaynaklarının bugün kamunun ihtiyaçlarına gittiğini ifade etti.

“Özelde çalışanlar 2 bin TL’lik asgari ücretle sürünüyor”

Atıl durumda olan kamunun karşısında reel sektörün rekabet edebilirliğinin de ortadan kalktığına dikkat çeken Şafaklı, “Asgari ücretli çalışanın şartları istenilen seviyede değil, özelde çalışanlar 2 bin TL’lik asgari ücretle sürünür durumda ve bu gerçekler devam ederken, sizin derdiniz reel sektörü güçlendirerek, asgari ücret ile geçinmeye çalışan halkı refah seviyesine taşımak mı, yoksa şimdi üzerinde popülistçe çıkarım elde edilmeye çalışılan Polis Yasası ile ikileme ve haksızlığa neden olmak mıdır?” diye sordu.

“Askere tanınan 25 yılda emeklilik, beraberinde başka bir yanlışı da getiriyor”

Son günlerde tartışmalara neden olan polislere erken emeklilik konusunda da açıklamalarda bulunan Şafaklı, bu istemin başka bir yanlıştan ortaya çıktığını savunarak, askere tanınan erken emeklilik hakkının da yanlış olduğunun altını çizdi. Şafaklı şöyle konuştu: “Askerlere 25 yıl üzerinden emeklilik verirseniz akabinde başka bir yanlış da beraberinde gelir. Şimdi olduğu gibi. Peki polislere 25 yılda neden emeklilik verilsin? Çok çalıştıkları için ise siz onların özlük haklarını düzenleyerek ona göre maaş düzenlemesini yapın. Bugün dünyada emeklilik yaşları artma trendinde. 45 yaşında emekli olan yokken, bazı ülkelerde bu yaş 50’dir, onlarda da şu anda bu yaş sınırı üste çekilmeye çalışılmaktadır.”

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