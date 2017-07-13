Cypfruvex’te toplu iş sözleşmesi imzalandı

Hür-iş Federasyonu’na bağlı Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası ile Cypfruvex Ltd. arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

1 Ocak 2017-31 Aralık 2018 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesine Hür İş Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda, BASS Sendikası Genel Sekreteri Ali Yeltekin ile Cypfruvex Ltd Yönetim Kurulu Başkanı Harun Dimilliler imza atarken, sözleşmeye onur konuğu olarak da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu imza koydu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında yer alan imza töreninde konuşan BASS Sendikası Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Cypfruvex Ltd.’in Güzelyurt bölgesine ve ülke ekonomisine katma değerini de ortaya koyarak, önemli bir sözleşmeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Ali Yeltekin, “Sendika olarak en iyiyi yakalamaya çalıştık ve bunun için Bakan Çavuşoğlu’nun, Cypfruvex yönetim kurulu üyeleri ile Hür-iş Federasyon başkanın önemli katkıları oldu. Uzlaşı sendikacılığı ve sosyal diyalogla önemli bir ivme yakaladık. Çalışanlarımızın hakları ileriye götürülmüştür” dedi.

Cypfruvex Ltd.’in global sertifikasıyla ülke ve dünya pazarında bir tanınmışlığı olduğuna değinen Yeltekin, Cypfruvex’in yeniden eski günlerine dönmesini istediklerini ve bu yönde çalıştıklarını söyledi.

Cypfruvex Ltd Yönetim Kurulu Başkanı Harun Dimilliler de, BASS sendikası ile çok titiz ve uzun bir çalışma neticesinde, çalışanların daha huzurlu ve güven içerisinde çalışabilmelerine olanak sağlayan protokolü hayat geçirdiklerini kaydetti.

Dimililer, “Toplu iş sözleşmesi 60’ı devlette çalışan, 17’si de fabrikada çalışan kesimi ilgilendiriyor. Sözleşmeyle, özellikle devlette çalışanların sıkıntıları da giderilmiştir. Bu konuda Tarım Bakanı Çavuşoğlu’nun, Maliye Bakanı ile sendikanın anlayışı ve desteği çok büyüktür” dedi.

Harun Dimilliler, Cypfruvex Ltd. son zamanlarda imajını çok daha iyi bir noktaya taşıdığını da vurguladı.

Hür İş Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda da imza töreninde yaptığı konuşmada, Cypfruvex’in içinde bulunduğu sıkıntıları dikkate alarak, taraflarla müzakere edilerek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının katkılarıyla da iyi bir neticeyi elde ettiklerini dile getirdi.

Çaluda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu’nun Cypfruvex’in yaşatılması için ortaya koyduğu çabanın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Cypfruvex Ltd’in ülke için üretim adına piyasa düzenleyici rolü ile ilelebet yaşaması gerektiğini vurguladı.

Cypfruvex’in görevini yerine getirebilmesi için çalışanların özlük haklarını layıkıyla alması gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, hükümetin ve bakanlığın da temel prensibinin bu yönde olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, “Cypfruvex Ltd’deki birçok sıkıntıyı sendikanın uzlaşıcı tavrı ile aştık. Burada temel ilkemiz Cypfruvex Ltd. kendi kendine yeten bir yapıya kavuşturmaktır. Gelinen aşamada Cypfruvex, misyonunu bu yıl layıkıyla yerine getirmiştir. Bundan sonra da Cyfruvex Ltd. çalışanlarıyla birlikte misyonunu yerine getirmeye devam edecektir” dedi.