Serenay Sarıkaya’dan 23 Nisan paylaşımı

Ulu Önder Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan, Türkiye'de büyük coşkuyla kutlanıyor. Serenay Sarıkaya da bugünü geçmişten bir fotoğrafını paylaşarak kutladı.

23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak tüm dünyaya armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 97. kuruluş yıldönümü Türkiye’de büyük coşkuyla kutlanıyor. Serenay Sarıkaya da bugünü geçmişten bir fotoğrafını paylaşarak kutladı.

Fi dizisinin başrol oyuncusu Sarıkaya, geçmiş yıllarda bir gösteride çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa; “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun… ‘Çocuklar, geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek, hepimizin insanlık görevidir’ Mustafa Kemal Atatürk” notunu düştü.