HABER KIBRIS

Barcelona, oyuncularının serbest kalma bedellerini açıkladı

05/01/2017

Barcelona, oyuncularının serbest kalma bedellerini açıkladı
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Jordi Masip 34.3 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2017

Sergi Samper 47.6 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2019

Sergi Samper 47.6 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2019

Denis Suarez 48.7 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2020

Jeremy Mathieu 48.7 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2018

Samuel Umtiti 57.1 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2021

Lucas Digne 58.6 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2021

Aleix Vidal 58.6 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2020

Jasper Cillesen 58.6 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2021

Rafina 73 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2021

Marc-Andre Ter Stegen 78 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2019

Ivan Rakitic 97.5 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2019

Jordi Alba 146.2 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2020

 



TAGS: barcelona, serbestlik, bedel
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