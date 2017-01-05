Barcelona, oyuncularının serbest kalma bedellerini açıkladı
05/01/2017
Jordi Masip 34.3 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2017
Sergi Samper 47.6 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2019
Sergi Samper 47.6 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2019
Denis Suarez 48.7 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2020
Jeremy Mathieu 48.7 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2018
Samuel Umtiti 57.1 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2021
Lucas Digne 58.6 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2021
Aleix Vidal 58.6 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2020
Jasper Cillesen 58.6 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2021
Rafina 73 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2021
Marc-Andre Ter Stegen 78 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2019
Ivan Rakitic 97.5 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2019
Jordi Alba 146.2 milyon Euro - Sözleşme bitiş tarihi: 2020