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Ülkemiz bugünden itibaren soğuk havanın etkisine giriyor

07/12/2017

Ülkemiz bugünden itibaren soğuk havanın etkisine giriyor
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Ülkemiz bugünden itibaren soğuk havanın etkisine giriyor.  Bölgeyi etkisi altına alan yer yer yağışlı hava bugünden itibaren etkisini kaybedecek.  Soğuk hava ise hafta sonuna kadar etkisini  sürdürecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 7- 13 Aralık dönemini kapsayan haftalık raporundan derlenen bilgilere göre, bugünden itibaren bölgede yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklığı ise genelde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.Bugünden itibaren 3 gün sabah saatlerinde hafif don beklendiğini bildiren Meteoroloji, bugün ayrıca yer yer kuvvetli rüzgar olacağını da kaydetti.



TAGS: soğuk hava, hava durumu
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