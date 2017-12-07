Ülkemiz bugünden itibaren soğuk havanın etkisine giriyor. Bölgeyi etkisi altına alan yer yer yağışlı hava bugünden itibaren etkisini kaybedecek. Soğuk hava ise hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 7- 13 Aralık dönemini kapsayan haftalık raporundan derlenen bilgilere göre, bugünden itibaren bölgede yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklığı ise genelde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.Bugünden itibaren 3 gün sabah saatlerinde hafif don beklendiğini bildiren Meteoroloji, bugün ayrıca yer yer kuvvetli rüzgar olacağını da kaydetti.