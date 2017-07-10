Dağ yolunda kaza: Feci şekilde can verdi

Dün akşam meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Degirmenlik – Girne Anayolunda yaşandı.Kazada 25 yaşındaki Mehmet Karakuş, yönetimindeki DD 683 plakalı aracıyla Değirmenlik’e doğru seyrettiği sırada aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yolun sağındaki bariyerlere ve ardından karşı yönden gelen 54 yaşındaki Muhammad İkbal yönetimindeki TND 087 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan DD 683 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Hüsnü Buğarhan araçtan fırlayarak yanarak can verdi.

DD 683 plakalı aracın sürücüsü 25 yaşındaki Mehmet Karakuş, TND 087 plakalı aracın sürücüsü 54 yaşındaki Muhammad İkbal ve araçta yolcu olarak bulunan 43 yaşındaki Ferhat Küçükbalaban, 35 yaşındaki Ayfer Küçükbalaban ile 16 yaşındaki Deniz Küçükbalaban yaralandı.

Kaza sonucu yaralanan Ferhat Küçükbalaban kaldırıldığı Girne Akçiçek Hastanesi’nden taburcu olurken, Ayfer Küçükbalaban ile Deniz Küçükbalaban da Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi’ne kaldırılırdı.

TND 087 plakalı aracın sürücüsü 54 yaşındaki Muhammad İkbal da Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşaade altına alındı.

DD 683 plakalı araç sürüsücü Mehmet Karakuş da Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalp damar cerrahisinde tedavi altına alındı.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Fotoğraf:HAVADİS