Dağıstan'da okulda patlama! Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde bir okulda el bombası patladı. Patlama sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 11 çocuk ise yaralandı. Yaralı öğrencilerden üçünün durumu ağır.

Dağıstan'da bir okulda meydana gelen patlamanın nedeninin el bombası olduğu belirlendi. Okul müdürü Şamil Abakarov, öğrencilerden birinin okula el bombası getirdiğini söyledi.

Bilgisayar laboratuvarında patlayan el bombası bir öğrencinin hayatını kaybetmesine 11 çocuğun yaralanmasına neden oldu. Yaralanan öğrencilerden üçünün, yoğun bakımda olduğu ve durumlarının ciddi olduğu belirtiliyor.

El bombasını okula getiren 8. sınıf öğrencisi ise gözaltına alındı.