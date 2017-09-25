Daha iyi işitmek için bunları yiyin

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, işitmenizi güçlendirecek mineraller hakkında şu bilgileri verdi:

POTASYUM

Potasyum, kanınızdaki ve vücut dokusundaki sıvı miktarının düzenlenmesinden sorumludur. İşitme sağlığınız için bu önemli olabilir, çünkü iç kulaktaki sıvı, kulağımızın duyduğumuz sesleri beynin ses olarak yorumladığı elektriksel dürtülere dönüştüren sıvı zengin bir potasyum kaynağına bağlıdır. Yaşlandıkça doğal olarak bu seviyeler düşer ki bu yaşa bağlı işitme kaybına sebep olan bir faktör olabilir.

Potasyum açısından zengin gıdalar: Patates, ıspanak, lima fasulyesi, domates, kuru üzüm, kayısı, muz, kavun, portakal, yoğurt ve süt. Sevdiğiniz salataları yapmayı ve potasyum açısından zengin yemekleri yemeyi unutmayın. Salatanıza narenciye ve kavun da ekleyerek salatanızı meyve salatasına çevirebilirsiniz.

FOLİK ASİT

Folik asit, vücudunuzdaki yeni hücre büyüme kabiliyetine destek veren kritik bir elementtir. Bazı çalışmalar, folik asit takviyelerinin işitme kaybını azalttığını gösteriyor. İyi bir dolaşım, iç kulaktaki tüysü hücrelerin sağlıklı ve düzgün şekilde çalışmasını sağlayan önemli bir unsurdur.

Folik asit açısından zengin gıdalar: Organ etleri, ıspanak, brokoli ve kuşkonmaz.

MAGNEZYUM

Michigan Üniversitesi Kresge İşitme Araştırma Enstitüsü'nde yapılan araştırmalar, magnezyum desteği alan kişilerin (A, C ve E vitamini ile birlikte) gürültüye bağlı işitme kaybına karşı korunduğunu göstermiştir. Bilim insanları, bunun, magnezyumun yüksek sesler sırasında yayılan serbest radikallerin etkilerini - neredeyse iç kulaktaki narin saç hücreleri için koruyucu bir bariyer gibi- savaştığını söylüyor. Ayrıca, iç kulakta yeterli magnezyum bulunmaması, kan damarlarının küçülmesine ve o bölgede değerli oksijenin yokluğuna neden olur.

Magnezyum bakımından zengin gıdalar: Muz, enginar, patates, ıspanak, domates ve brokoli. Bahar taze enginar için mükemmel bir zamandır. Onları kaynar suda 20-30 dakika pişirin ve sıcak tereyağı veya soğuk bir yoğurt suyu ile servis yapın. Sebzelerin yoğurda daldırılması da potasyum sağlayacaktır.

ÇİNKO

Çinko vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve aynı zamanda hücre büyümesi ve iyileşmelerden sorumludur, bu nedenle soğuk algınlığına ve hatta sinir bozucu kulak enfeksiyonlarına neden olan mikropları yok etmekte potansiyel olarak yararlıdır. Bazı çalışmalar bazı kişilerde kulak çınlamasının tedavisinde de etkili olduğunu ileri sürmektedir. Çinko, antibiyotik ve idrar söktürücü ilaçlarla etkileşime giriyor, bu nedenle takviyeleri kullanmadan önce doktor tavsiyesi isteyin.

Çinko bakımından zengin gıdalar: Sığır eti, tavuk eti, kaju fıstığı, badem, fıstık, fasulye, bezelye, mercimek, istiridye ve koyu çikolata. Çinko doldurmak için ev yapımı granola barları deneyin. Kuruyemişler ve koyu çikolata ve yulafın yanı sıra, kinova, kuru üzüm, kurutulmuş kızılcık ve Hindistan cevizi gevreği de harika iş görür. Bal ve fındık ezmesi bağlayıcı olarak iyi çalışır.