Dalgınlık pahalıya mal oldu
30/01/2017
Fişte unutulan soba yangına neden oldu. Yangın, Mustafa Ferzan’a ait Lefkoşa’daki Şehit Ulus Ülfet Sokaktaki Kazım Şili Apartmanındaki ikametgahında meydana geldi.
Soba kontak yaptı
Dün saat 11.00 sularında yatak odasında fişte unutulan sobanın kontak yapıp yatağı yakması sonucu meydana gelen yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
Yatak odasındaki eşyalar yandı
Yangın sonucu yatak odasında bulunan eşyalar zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Yenibakış | Ahmet İkidereli