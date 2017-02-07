Dana: Mahkemenin ödevini tam yaparsak,sağlıkta reform olacak

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, 2017 yılının sağlıkta reform yılı olacağını vurguladı.

Sağlık Bakanı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, bu sabah Bayrak Radyosu’nda yayınlanan “45 Dakika” programına katılarak sağlık sisteminin yenilenmesi için yapılan çalışmaları anlattı, soruları yanıtladı.

Dana, yürürlüğe girecek olan yeni yasalarla sağlıkta kurumsal bir yapı oluşturulacağını ve doktorların ikinci iş yasağının tarihe gömüleceğini söyledi.

Yüksek İdare Mahkemesi’nin, kamu hekimlerinin ikinci iş yapmasını yasaklaması , Sağlık Bakanlığı’na Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 43.maddesini uygulaması için 6 ay süre vermesinin ardından Sağlık Bakanlığı kolları sıvadı.

Sağlık Bakanı ve Bakanlık yetkilileri sağlık çalışanlarının özlük haklarından, sağlıktaki altyapının düzeltilmesi ve yasaların yenilenmesi için yoğun bir çalışma temposu içinde çalışmalarını sürüdürüyor..

Deniz Dana, mahkemenin, kamu hekimlerinin ikinci iş yapmasını yasakladığını ve Sağlık Bakanlığına ise sağlıktaki sorunları çözmesi için 6 ay süre verdiğini hatırlatarak, sağlık sisteminin yeniden değişmesi için daha önce çalışma başlattıklarını ancak, mahkemenin bu kararının kendilerini hızlı hareket etmeye teşvik ettiğini söyledi.

Dana “Bu 6 aylık süre için mahkeme bize bir ödev verdi.Ödev eksiksiz yerine getirilirse sağlıkta reform olacak” dedi.

Deniz Dana , kamuda sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi konusuna bu hafta son noktanın konulacağını söyledi, 15 Şubat’tan itibaren ise diğer yasaların teknik komitelerde görüşülmeye başlanacağını açıkladı.

Sağlık Çalışanlarının Özlük Hakları, Döner Sermaye Yasası, Hasta Hakları Yasası, Kamu Sağlık Yasası, Genel Sağlık Sigortası’nın çıkarılması gibi konularda yoğun çalışma içinde olduklarını anlatan Deniz Dana, bu yasaların yürürlüğe girmesiyle 6 ay beklemeden arzuladıkları noktada olacaklarını vurguladı.

Dana “bu yasalar sadece doktorları değil, tüm sağlık çalışanlarını kapsıyor. Lefkoşa, İskele ve Güzelyurt’a yeni hastahane yapılacak..Göreve geldiğimizde hastahanelerde yüzde 30 olan doluluk oranları şimdi yükselmiş durumda”dedi.

Yasaların yenilenmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi ile kurumsal bir yapının oluşturulmasını hedeflediklerini ifade eden Dana, ikinci iş yasasının tarihe gömüleceğini vurguladı.

“Sağlıkta Hasta memnuniyeti ne kadar yüksek olursa, sağlık sistemi o kadar iyi olur “diyen Deniz Dana, “Sağlık çalışanlarının hizmetlerini kaliteli biçimde vermesi gerekir..Öğleden sonra birçok doktor görev yapacak..Tüm bunlar sağlığın kurumsal bir sistem içinde düşünülmesiyle mümkündür.”şeklinde konuştu.

Dana, “Doktorların, hemşirelerin, sağlık çalışanlarının, sağlıktaki sendikalar ile özel hastahanelerin sorunu Sağlık Bakanlığı’nın sorunudur Hastahanelerdeki istifalar durduruldu, motivasyon sağlandı,pozitif enerji verildi.”dedi.

Yasanın uygulamaya girmesine doktorların kliniklerine dönmesiyle hastahaneler doktorsuz kalır mı şeklindeki soruya karşılık Kemal Deniz Dana, “ Eğer doğru adımlar atılırsa doktor eksikliği hissedilmeyecek.Ortada bir karar var.Birtakım doktorlar özeli seçebilir, dıştan birçok doktor da düzelen özlük hakları nedeniyle kamuyu seçecektir.”dedi.

Bu konuda çok büyük istifalar olacağını düşünmediğini söyleyen Dana, doktorların özlük haklarının iyileştirilmesi ile kamuda kalacak şartları oluşturmaya başladıklarını kaydetti.

Kemal Deniz Dana, “Biz dışarıda çalışacak doktordan nasıl faydalanacağımız dair farklı bir çalışma da yapıyoruz”dedi. Ülkede doktorların inanılmaz operasyonlar yaptığına işaret eden Dana, “sağlığın artık bunlarla anılmasını istiyoruz.Mahkeme koridorlarında çöpüyle, deresiyle tartışılan bir sistem istemiyoruz.”şeklinde konuştu.

Son günlerde gündemdeki yerini koruyan özel hastahanelerin denetlenmesi konusuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deniz Dana, on gün önce ülkedeki tüm özel hastahanelerin denetlendiğini, bazı eksiklikler tespit edildiğini belirtti ve cezalar, uyarılar verileceğini bunların basınla paylaşılacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deniz Dana, yılın ikinci yarısından itibaren ülkedeki tüm sağlık birimlerinin eksiksiz olacağını belirterek, “ en küçük eksikle uyarıdan kapatmaya kadar gidebilecek.Kurumsal bir yapıya kavuşmuş sağlık sistemi vatandaşın en doğal hakkıdır.”dedi.