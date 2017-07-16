Darbe girişimine Lefkoşa’dan lanet

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, darbe girişiminin yıldönümünde dün Lefkoşa’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma töreni düzenledi.

HALKIN DİRENİŞİ TARİHE GEÇTİ: Akıncı: Sivil halkın ellerinde bayraklarla tanklara karşı direnmesi tarihe geçen büyük bir olaydır. Kıbrıs Türk halkı adına, Demokrasi Şehitleri’ne rahmet, gazilere saygılarımızı iletiyorum

TÜRK DEMOKRASİSİNİN SINAVI: Kanbay: O gece 250 yurttaşımızı şehit ettiler, 2 binden fazla insanı yaraladılar. 15 Temmuz kalkışması Türk demokrasisi ve devleti için ‘güç ve ‘sebat’ sınavı oldu

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında Lefkoşa’da “15 Temmuz Şehitlerini Anma Töreni” düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan tören, 15 Temmuz gecesini yansıtan sinevizyon görüntülerinin ardından kahraman şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Ardından konuşmalar gerçekleştirildi.

Törende konuşmaları Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyüekelçisi Derya Kanbay ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Bülent Gedikli gerçekleştirdi.

Tören, 15 Temmuz belgesel filminin izlenmesinin ardından sona erdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, bazı bakan, milletvekili ve üst düzey yetkililer ile sivil toplum örgütlerinin başkan ve temsilcileri yanında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Bülent Gedikli de katıldı.

Akıncı: Tarihe geçen büyük bir olay

Cumhurbaşkanı Akıncı, 15 Temmuz Anma Töreni’nde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın çağrısı üzerine sokağa inip ölüme meydan okuyan cesareti sayesinde önlendiğini belirterek “Sivil halkın ellerinde bayraklarla tanklara karşı direnmesi tarihe geçen büyük bir olaydır. Kıbrıs Türk halkı adına, Demokrasi Şehitleri’ne rahmet, gazilere saygılarımızı iletiyorum” dedi.

“Darbeye karşı en önemli güç halktır”

Darbeye karşı en önemli gücün halkın gücü ve demokrasi ile hukukun üstünlüğü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “böyle dönemlerde suçluyu suçsuzdan ayırt edebilmek, gerçek bilgi ile karanlık emelleri olanların iftiralarının ayrılması çok önemlidir. Böylesi dönemlerde bu konuların konuşulması zor olduğu dönemlerdir ama bu konularda dikkatli davranılmazsa, doğabilecek sakıncalardan demokrasi yara alır. Geçen yıl darbe girişiminden kısa süre sonra Ankara’ya yaptığım ziyarette de vurguladığım gibi kurunun yanında yaşların da yakılmamasına azami dikkat gösterilmelidir. Türkiye bu konuda dikkatli adımlar atıyor ve arkasını da getirecek” şeklinde konuştu.

“Darbe girişiminin başarılı olmasını Türk halkı engelledi”



Türkiye’nin tarihi boyunca gerçekleştirilen hiçbir darbenin ardından daha iyiye gitmediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmasını Türk halkı engelledi, girişim başarısız oldu.

Demokratik hukuk devleti halkımıza ve Türkiye’ye yakışan yegane düzendir. Kılcal damarlara kadar sızan bu örgüt tarafından adım adım planlanan darbe girişiminin yaratabileceği felaket, halkın gücü sayesinde önlenmiştir. 40 yıldan fazla bir sürede kılcal damarlara sızan örgüt tarafından yapılan darbe planlamasından Türkiye’nin kurtulmuş olması sevindiricidir. Türkiye’ye, Atatürk’ün gösterdiği yolda, çağdaş, demokratik ve laik bir hukuk devleti olarak barış içinde mutlu ve huzurlu bir gelecek diliyorum” dedi.

Darbe gecesi

Cumhurbaşkanı Akıncı, 15 Temmuz darbesinin yapıldığı gece Lefkoşa dışında olduğunu anımsatarak, derhal Cumhurbaşkanlığı’na döndüğünü ve çalışma arkadaşlarını toplayarak “Türkiye’de yaşanan nedir” diye tek bir soru sorduğunu, aldığı cevabın “darbe girişimi” olması üzerine, çok net bir tavır belirleyip demokrasi ve sivil yönetimin yanında yer aldıklarını belirtti.

Bu tavrı Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine hemen ifade ederek kamuoyu ile paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstanbul’a gitmek üzere uçakta olduğu için ulaşamadığını, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek Kıbrıs Türk halkının bir bütün olarak sivil yönetimden yana tavrını ve dayanışmasını ilettiğini anımsattı. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Demokrasiden, sivil yönetimden yana tavır koyduk. Sadece şahsım adına değil Kıbrıs Türk halkı adına, demokrasi yanlısı ve darbe karşıtı tavrımızı ortaya koyduk” dedi.

“Ülkeleri ele geçirmek isteyen terör örgütleri demokrasilere saldırıyor”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber Siber, bazı değerlerin kıymetinin kaybedildikten sonra daha iyi anlaşıldığını belirterek, bunlardan bir tanesi olan demokrasinin, de sağlık ve özgürlük gibi olduğunu söyledi.

Siber, halkın kendi kendini idaresi, hukukun üstünlüğü demek olan demokrasinin, kuvvetler ayrılığında ise halkın eşitliği anlamına geldiğini ifade etti.

Bugünün dünyasında bir ülkeyi parçalamak, yok etmek, birlik ve bütünlüğünü bozmak isteyen terör örgütlerinin, o ülkenin demokrasisini ele geçirmeye çalıştığını ifade eden Siber, Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşanan olayın da aynen bu olduğunu belirtti.

“Halkın demokrasiyi içselleştirme ve sahip çıkması çok önemli”



Türk halkının bu doğrultuda verdiği mücadele ile dünya demokrasi tarihinde yerini aldığını belirten Siber, halkın demokrasiyi içselleştirme ve sahip çıkmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Özgürgün: 15 Temmuz tarihi bir dönüm noktası

Başbakan Hüseyin Özgürgün ise, 15 Temmuz’un, Anavatan Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, darbe girişimin yıldönümünde şahsı ve hükümeti adına şanlı direniş ile bu uğurda kahramanca şehit düşenleri rahmet ve minnet ile andıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yükseliş ve güçlü adımlarla ilerlemesini engellemeye yönelik bu girişimin asla sonuç vermeyeceğini ifade ederek, Türk Ulusu’nun birlik ve bütünlüğünü bozmaya kimsenin gücü yetmeyeceğini gösterdiğini vurguladı.

Özgürgün, egemenliğin kayıtsız şartsız tek sahibi Türk Milleti’nin 15 Temmuz’da gösterdiği kahramanlık; birlik ve bütünlüğü pekiştirip demokrasi ve milli iradeye sahip çıkma adına yazılmış yeni bir destan olarak şanlı Türk tarihinde yerini aldığını kaydetti.

“Türk milleti ile aynı duygu bütünlüğü içinde olmaya devam edeceğiz”



Özgürgün, yüce Türk Ulusunun ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkının her zaman ve koşulda Türk Milleti ile aynı duygu bütünlüğü içinde olduğu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.

Kanbay: İhanet alelade bir kalkışma değildi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da, konuşmasında, töreni; “15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de vuku bulan menfur darbe teşebbüsünün Türk Milleti’nin cesur direnişi sayesinde önlenmesinin 1’inci yıldönümünde ihanet girişimini hatırlama ve o gece vatan ve milleti için darbecilerin üzerine yürüyen şehitleri anma ve gazilere de bir kez daha şükran sunma” amacıyla düzenlediklerini söyledi.

15 Temmuz’un, “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak tatil ilan edildiğini belirten Kanbay, sözkonusu ihanetin alelade bir kalkışma olmadığı; Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde karşı karşıya kaldığı en kanlı terör eylemi olduğunu vurguladı.

“FETÖ şebekesi”



“O gece Ankara ve İstanbul semalarında uçakların göründüğü ilk anlarda bazı şeylerin ters gittiğini anladık, İlerleyen saatlerde bunun bir askeri darbenin ötesine geçtiğini ve faillerinin FETÖ’ye mensup hainlerden oluştuğunun anlaşılmasıyla dehşet ve vahamet hissiyatına dönüştü. ‘Fetö Şebekesi’nin ihanetine katılanlar ülkemizin varlığı, özgürlüğü, demokrasisini savunmak için sokağa çıkan masum sivillere karşı ölümcül silahlar kullandılar. Kendilerini silah arkadaşları olarak gören ve girişime katılmayı reddeden masum askeri personeli ve komutanları öldürdüler.

“Türk demokrasisi ve devleti için ‘güç ve ‘sebat’ sınavı”



Darbeciler kendilerine karşı direnişi bastırmak için TBMM’yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, Milli İstihbarat Teşkilatı karargahı, Emniyet Özel Harekat Merkezi’ni bombaladılar, Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminde bulundular. O gece 250 yurttaşımızı şehit ettiler, 2 binden fazla insanı yaraladılar “ diyen Kanbay, 15 Temmuz’un Türk demokrasisi ve devleti için ‘güç ve ‘sebat’ sınavı olduğunu ifade etti.

Kanbay, her siyasi görüş ve kesimden, özveriyle tanların önüne çıkarak yurduna özgürlüğüne sahip çıkan Türk Milleti’nin direnerek tarihi bir dayanışma örneği gösterdiğini kaydetti.

FETÖ’nün Türk devletinin kontrolünü ele geçirme ve rejimi sapkın inançlarına göre yeniden tesis etme arzusunun bir sır olmadığını belirten Kanbay, on yıllarca müritlerini emniyet, yargı, silahlı kuvvetler gibi devletin tüm kritik organlarına nüfuz etmeleri için cesaretlendirdiğini belirtti.

“Riyakarlık, gizlilik ve ketumiyet üzerine kurulu yeni nesil bir terör örgütü”



FETÖ’nün, riyakarlık, gizlilik ve ketumiyet üzerine kurulu yeni nesil bir terör örgütü olduğunu ifade eden Kanbay, esas şaşırtıcı olan TSK’ya bu denli nüfuz etmeleri olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini hedef alan ve varlığına yönelik bir tehdit olarak açık bir şekilde ortaya çıktığını kaydetti.

Gedikli: Türk milleti yeni bir dirilişin meşalesini yaktı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdopan’ın Başdanışmanı Ömür Gedikli ise, AKM’deki 15 Temmuz Şehitlerini Anma Töreni’nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı çağrı sonucu sokağa çıkan Türk Milleti’nin, hain darbe ve işgal girişimini bertaraf ederek yeni bir dirilişin meşalaesini yaktığını söyledi.

O gece Türkiye’de yaşananları en iyi, yıllarca mücadele vererek devletini kuran Kıbrıs Türk halkının anlayabileceğini belirten Gedikli, Kıbrıs Türk halkının 15 Temmuz gecesi verdiği desteğin anlamlı olduğunu vurguladı.

“Devleti içten çökertmeye çalıştılar”



O gece yaşanları enteresan olarak niteleyen Gedikli, Türk Devleti’nin tarihi süreç içerisinde böylesi darbe, işgal ve saldırılarla çok karşılaştığını ancak 15 Temmuz’un diğerlerinden ayrılan önemli bir farkılılığı bulunduğunu ve devlet kurumları içerisine sızan hainlerin adeta devleti içerden çökertmeye çalıştığını kaydetti.

“Türk Milleti kendi sela ve şahadetine koşan bir millet”



Türk Milletini “ kendi sela ve şahadetine koşan bir millet” olarak niteleyen Gedikli, milletin bu yola; vatansız, bayraksız ve ezansız kalmamak adına koştuğunu söyledi.

“Yabancı ülkelere Türkiye’yi işgal edin çağrısı”

Kendi vatandaşı, kurumuna ateş açmaktan çekinmeyen Fetö mensuplarının bunun ötesine geçerek yabancı ülkelere ‘Türkiye’yi işgal edin’ çağrısında bulunduklarına da dikkat çeken Gedikli, ancak yargının bu hainlerden bunun hesabını soracağını vurguladı.