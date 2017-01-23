Darbeci askerler İstanbul'da ilk kez hakim karşısında

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 28'i tutuklu 62 askerin yargılanmasına Silivri Ceza İnfaz Kurumlarının karşısındaki mahkeme salonunda başlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 28 tutuklu ile 15 tutuksuz sanık katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, yargılama sırasında iddianamenin özetlenip okunacağını, sanıklarla ilgili suç isnadı bulunan bölümlerin ise tamamının okunmaya çalışılacağını söyledi.

Heyet başkanı ayrıca, bazı tutuksuz sanıklarla ilgili yaptıkları tebligatların, bağlı bulundukları birliklerin İstanbul'dan Gaziantep'e taşınması dolayısıyla yerine ulaşmadığını belirtti.

Kimlik tespitinin yapıldığı duruşma, iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmasının alınmasıyla devam edecek.

KAYNAK: AA