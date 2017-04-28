THY Euroleague'de ülkemizi temsil eden Darüşşafaka Doğuş, sahasında Real Madrid ile karşılaşacak. Seride 2-1 geride olan Daçka, maçı kazanması halinde Final Four'a katılacak takım İspanya'da yapılan 5. maçla belirlenecek. Peki Darüşşafaka Doğuş Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

THY Euroleague play-off turunun dördüncü maçında Darüşşafaka Doğuş, bugün İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek. Yenildiği takdirde final four rüyası sona erecek Daçka, seriyi son maça taşımak istiyor.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverler Darüşşafaka Doğuş Real Madrid maçının 19.30'dan itibaren beIN Sports 3 kanalından canlı yayınla izleyebilecek.



Serinin ilk maçını 83-75 kaybederek 1-0 geriye düşen yeşil-siyahlılar, ikinci karşılaşmadan 84-80 galip ayrılıp durumu eşitlemişti. Üçüncü müsabakada ise Darüşşafaka Doğuş, İspanyol ekibine 88-81 yenilerek seride 2-1 geriye düştü.



Darüşşafaka Doğuş, avantajlı durumda bulunan rakibi Real Madrid karşısında dördüncü müsabakayı kazanarak seriyi son maça taşımak istiyor.