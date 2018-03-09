DAÜ akademik personeline siyaset özgürlüğü

Özersay, Ankara ziyareti ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nun bilgilendirildiğini anlatarak, müşavir yaratılmaması amacıyla hazırlanan Üst Kademe Yöneticileri Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ele alınarak, Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildiğini dile getirdi.

Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan sorunların da toplantıda görüşüldüğünü kaydeden Özersay, belediyede mali ve idari açıdan düzenleme yapılması için görevlendirmeler yapıldığını anlattı.

Özersay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından getirilen Asgari Ücret ile ilgili de kurulun sadece değerlendirme yaptığını, bununla ilgili herhangi bir karar alınmadığını söyledi.

Özersay, Bakanlar Kurulu’nun yürürlükteki tüzükte yapılan değişiklikle DAÜ’de akademik personelin bir siyasi partide yeralabilme hakkı ile ilgili düzenlemeye gidildiğini de anlattı.

Kurulun gündeminde çok fazla çözülmesi gereken konu olduğuınu kaydededen Özersay, Bakanlar Kurulu’nun yarın yeniden olağanüstü bir toplantı gerçekletireceğini söyledi.

Bakanlar Kurulu’nun toplantısı yarın saat 11.30’da başlayacak.