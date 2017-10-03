HABER KIBRIS

DAÜ akademik yılı yarın başlıyor

03/10/2017

DAÜ akademik yılı yarın başlıyor
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Lefkoşa, 3 Ekim 17 (T.A.K): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2017 – 2018 Akademik Yılı yarın başlıyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, açılış töreni ve ilk ders, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’ndayer alacak.

Açılış töreni ve ilk ders sunumu ile yeni akademik yıla başlanacak. Törende açılış konuşması DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Osam’ın konuşmasının ardından ise Ombudsman Emine Dizdarlı tarafından ilk ders verilecek.

 

(ÖZ/HA)               



TAGS: DAÜ, akademik yıl, haber, kıbrıs
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