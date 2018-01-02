DAÜ-SEN’den vakıf yöneticiler kurulu başkanı Edip’e eleştiri

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-Sen), DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı İlker Edip’in DAÜ yönetsel ve işçi personeli için döner partisi düzenlediğini ve partiye sadece bir siyasi partinin bazı adaylarının katıldığını savunarak, Edip’i eleştirdi.

DAÜ-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, “sanırız organizasyonda bazı eksiklikler oldu ki döner partisine sadece bir partinin bazı adayları katılmış. Bunda yönetsel ve işçi personele yapılan davetin yazılı değil de birim ve idare amirlerine edilen telefonlarla ya da bazı müdürler tarafından birimlere yapılan ziyaretlerde sözlü olarak yapılması da etkili olmuştur diye düşünmekteyiz. Davetin diğer partilerin adaylarına ulaşmamasında da yine bu telefon ve sözlü davetlerin etkisiz kalmasının sorumlu olduğunu düşünüyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca, yarın da yapılacağını öğrendikleri döner partisi için, DAÜ çalışanları, halk ve tüm adaylara DAÜ Kampüsünde buluşmak için çağrıda bulunuldu.