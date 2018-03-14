DAÜ’de Tıp Öğrencileri Beyaz Önlük giydi

14 Mart Tıp Bayramı çerçevesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi, Doktor Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğrencileri için “Beyaz Önlük Giydirme” ile “Yüksek Şeref – Şeref Sertifika” töreni gerçekleştirildi.

Törende, beyaz önlüğün hayatın sonuna kadar layıkıyla taşınacağına vurgu yapıldı.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan törende ilk olarak fakültenin tanıtım filmi gösterildi ve müzik dinletisi sunuldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencileri adına Salih Çanlar ile Fadilah Ahmed yaptıkları konuşmalarda beyaz önlüğün hayatın sonuna kadar layıkıyla taşınacağını belirttiler.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. NahideGökçora da 16 ülkeden 95 öğrencinin beyaz önlük giyerek hekimlik mesleğine adım atacağını söyledi.

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Özkaramanlı ise 14 Mart Tıp Bayramı’nın tıp camiası açısından önemine işaret etti.

Konuşmaların ardından yapılan Beyaz Önlük Giydirme Töreni ile 95 tıp öğrencisi beyaz önlüklerini giyerek hekim olma yolundaki ilk adımlarını attılar.

Etkinlik, Ordinaryüs Prof. Dr. AfksendiyosKalangos’un gerçekleştirdiği “Kalp Cerrahisinde Yenilikler” konulu sunumun ardından, 2017-2018 Akademik Yılı öğrencilerine yüksek şeref ve şeref belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.