HABER KIBRIS

Davetsiz misafir

24/07/2017

Davetsiz misafir
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'Hatıra resmi' çektirmek isteyen iki genç çift, büyük bir sürprizle karşılaştıDipkarpaz zafer Burnu'nda "hatıra resmi" çektirmek isteyen iki genç çift, büyük bir sürprizle karşılaştı.

Münevver- Salih Gülüelli ve Mehtap- Berke Kurtel çifti "Altın Kum" önünde fotoğraf çekmeye çalışırken, bölgede yamaç paraşütü yapan başka bir genç alçak uçuş yaptı. 

Bir anda ne olduğunu anlayamayan gençlerin paniği, güzel bir fotoğrf karesinin ortaya çıkmasına neden oldu. Gençler, yaşadıkları unutulmaz anı, "Yamaç paraşütçüsüne gel resme gir dedik, geldi" notuyla paylaştı.

KAYNAK:VAYGUZZUM



TAGS: yamaç paraşütü, davetsiz misafir
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