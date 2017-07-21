Dayanışma ekibine pankart açtırılmadı

20 Temmuz nedeniyle dün akşam Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından verilen resepsiyonda, kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Dayanışma isimli sivil toplum örgütü aktivistleri, resepsiyon sırasında, “Acının bayramı olmaz” yazılı bir pankart açmak istedi.

Resepsiyonda yer alan polislerin anında müdahalesi ile kısa süreli gerginlik yaşandı. Dayanışma aktivistleri, gerginlik sırasında darp edildi.

Basın açıklaması yapılamadı

Aktivistlerden bazıları çıkan arbedede darp edildi. DAYANIŞMA dün akşam yaşananların ardından şu açıklamayı yaptı.

Dayanışma aktivistleri bu (dün) akşam 20 Temmuz 1974’ün yıl dönümü sebebiyle Mustafa Akıncı’nın düzenlediği resepsiyonda ‘Acıların Bayramı Olmaz, Geçmişinle Yüzleş’ yazılı pankart açarak bir basın açıklaması okumak istediler.

Akıncı’nın tebrik kabulü sırasında gerçekleşen eylemde, demokratik gösteri haklarını kullanarak basın açıklaması yapmak istediklerini söyleyen aktivistleri güvenlik güçleri zor kullanarak dışarıya çıkardı.

Yapılmak istenen basın açıklamasının tam metni şöyledir:

20 Temmuz’da “Barış ve Özgürlük Bayramı” adı altında postallar, tanklar, bayraklar ve bir dolu şovenist söylem her sene olduğu gibi yine üzerimize geliyor.

20 Temmuz 1974’te kalıcı bölünmüşlüğün ilk adımları atılırken, öncesinde olduğu gibi devamında da işlenen savaş suçları ile adamız üzerinde yaşayan insanlar zorla yerlerinden edildi, öldürüldü, tecavüze uğradı ve toplumlar birbirinden koparıldı. Kayıp yurttaşlarımız ise halen aranıyor.

Kıbrıs’ta yaşayan toplumların tamamı bu karanlık yıllarda acılar çekti, sonrasında ise ne bu suçlar kabul edildi, ne de tazmini için gereği yapıldı.

İnsanların acıları görmezden gelindi, yaşananlar yok sayıldı ve geçmişle hesaplaşma sürecine girilmeden karşılıklı bir suçlama oyunu ile adanın dört bir yanı milliyetçilik ile beslendi.

İşte 20 Temmuz gününü “Barış ve Özgürlük Bayramı” adı altında bizlere dayatanlar da bu oyunun bir parçasıdır. Bu adayı paylaşmakta olduğumuz Kıbrıslırumların, acı ve keder ile anımsadıkları bugün, bize bir “bayram” havasında sunuluyor.

Acıların bayramı olmaz!

Barış inşası yıllardır bayatlamış yöntemlerle yıkılıp yıkılıp yeniden kurulan çürümüş çözüm masalarında ve kapalı odalar arkasında değil, birbirimizi anladığımız ve acılarımıza saygı duyduğumuz gün başlayacak.

Ve hatırlatmak isteriz ki bundan tam iki yıl önce Akıncı’nın 20 Temmuz konuşması şöyleydi: “Ne kadar adına Barış Harekatı dense de bu bir savaştı.”