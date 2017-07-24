Dayanışma’dan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Açık Mektup

Dayanışma, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya hitaben açık mektup yayımlayarak 20 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlemeye çalıştığı pankartlı eylemle ilgili açıklamalarda bulundu ve taleplerini iletti.

Olayda saldırıya uğradıklarını ve kendilerine orantısız güç kullanıldığını iddia eden Dayanışma aktivistleri, bunu yapan güvenlik güçleriyle ilgili disiplin soruşturması yapılmasını ve sadece basın açıklaması yapacaklarını belirttikleri halde buna izin verilmeden dışarıya çıkarılmalarının gerekçesinin açıklanmasını da istedi.

Dayanışma, 20 Temmuz’da “Acıların Bayramı Olmaz” söylemiyle barışçıl bir protesto düzenlemek istediklerini, bu eylemliliğin temel amacının, birlikte bir gelecek kurmak için mücadele ettikleri Kıbrıslı Rumların acı ve keder ile anımsadıkları böylesi bir günün adanın kuzeyinde kendilerine bir “bayram” olarak sunulmasının yanlışlığını vurgulamak olduğunu kaydetti.

“BİRBİRİMİZİ ANLAMADIKÇA BARIŞ İÇİNDE YAŞAYAMAYIZ”

Kıbrıs’ta yaşayan tüm toplumların çatışma yıllarında kayıplar yaşadıkları, tecavüze uğradıkları, zorla yerinden edildikleri ve göçe zorlandıkları belirtilen mektupta, “Bizler, birbirimizin acılarını anlamayı ve saygı duymayı adada barışa ulaşabilmenin ilk adımlarından biri olarak görüyoruz. Birbirimizi anlamadıkça, geçmişte taraflar arasında işlenen savaş suçları ile hesaplaşılmadıkça ve özür dilenmedikçe toplumlar barış içinde yaşayamayacaklardır” denildi.

Dayanışma’nın Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yönelik açık mektubunda, örgüt aktivistlerinin vicdanları ve tarihle yüzleşmek üzere 20 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında Cumhurbaşkanlığı konutuna gittikleri, içeriye girerken x-ray cihazından geçirildikleri, çantalarının açılarak tek tek arandığı, ayrıca elle de vücutlarını arandığı ve üzerlerinde tehlike arz eden hiçbir şey bulunmadığı kaydedildi.

“PANKARTI AÇMAK İSTEDİĞİMİZ ANDA SALDIRIYA UĞRADIK”

Kimlik kontrolünden geçirildikleri de ve kaydedildikleri belirtilen mektupta, şu ifadeler yer aldı:

“İçeri girdiğimizde, tebrik kuyruğuna girdik ve ardından pankartımızı açmak istedik. Eylemimiz pankartımızı açıp, basın bildirimizi okuduktan sonra son bulacaktı. Fakat pankartı açmak istediğimiz anda hepimiz saldırıya uğradık. Kimimizin üzerine çullandılar, kimimizin başı eğilerek ve kollarından sürüklenerek zorla dışarıya savruldu. Ayrıca kadın arkadaşlarımızdan birine erkek koruma zor kullanırken, bir diğerine de içeride bulunan bir erkek el kaldırdı. Kadın arkadaşlarımıza erkek görevliler tarafından yapılan bu saldırıların kabul edilmesi mümkün değildir.

İki sence önce tarafınızdan söylenmiş ‘her ne kadar adına barış harekâtı dense de, bu bir savaştı’ sözünüz ile bugüne dair pratik ve eylemleriniz birbirini inkar etmektedir. Yapmak istediğimiz eylemin sizin geçmiş dönemki sözünüzle bire bir örtüştüğünü düşünmekte ve bu sebeple tahammülsüzlüğünüze şaşırmaktayız. Tarafınızın gözleri önünde yaşanan olaylar sonrası tek bir açıklama yapma gereği bile duymamanız ise oldukça kaygı vericidir.”

Dayanışma’nın mektubunda, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, “barış diliyle bir federal çözüm süreci yürütmek üzere seçildiğini” tekrar hatırlatma gereği duyulduğu ifade edilerek, talepler sıralandı.

TALEPLER… “GÜVENLİK GÜÇLERİ HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI YAPILSIN”

Mektupta, “Dayanışma aktivistlerine doğrudan saldıran ve orantısız güç uygulayan güvenlik güçleri ile ilgili disiplin soruşturması yapılması; güvenlik güçleri tarafından el konulan pankartın iadesi; Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu tarafından kayıt altına alınan olay anı görüntülerinin halkla en yakın zamanda paylaşılması; kadın Dayanışma aktivistine el kaldıran erkek misafir hakkında yapılan/yapılacak işlemler hakkında bilgilendirme; sadece basın açıklaması yapılacağı belirtildiği halde buna izin verilmeden dışarıya çıkarılmalarının gerekçesinin açıklanması” talepleri de yer aldı.