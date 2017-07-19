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Dayısının tecavüzü sonucu hamile kalan çocuğa kürtaj izni yok
19/07/2017
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Ukrayna'dan çok sert tepki
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Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, bölgede 'Malorossiya' (Küçük Rusya) adlı yeni bir ülke kurulduğunu savundu. Açıklamaya Ukrayna yönetiminden sert tepki geldi. Açıklamadan Rusya'yı sorumlu tutan Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Donbassta Abhazya senaryosunu hayata geçirmeyi planladığını iddia etti.
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