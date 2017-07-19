HABER KIBRIS

Dayısının tecavüzü sonucu hamile kalan çocuğa kürtaj izni yok

19/07/2017

Dayısının tecavüzü sonucu hamile kalan çocuğa kürtaj izni yok
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