DEAŞ'ın Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğruladığı iddia edildi

Irak'tan yayın yapan El Sumaria televizyonunun, Ninova'dan ismini vermediği bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, terör örgütü DEAŞ, örgütün lideri Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı.

Kaynağın anlattığına göre, DEAŞ militanları Bağdadi'nin ölümünü ve 'yeni halifenin' ismini duyurdukları kısa bir açıklama yaptı. Açıklamanın Musul'un batısındaki Tel Afar kasabasında yapıldığı ifade edildi.

Terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin öldürülmesinin ardından, Irak’ın eski devlet başkanı Saddam Hüseyin döneminde Irak ordusunda görev yapmış olan Bağdadi’nin yardımcıları İyad el Ubeydi ve Ayad el Cumeyli en olası lider adayları olarak gösteriliyor.

Açıklama henüz hiçbir Iraklı yetkili tarafından doğrulanmadı. Al Sumaria kanalı dün DEAŞ'ın Bağdadi'nin ölümüne ilişkin tartışmaları yasakladığı ve bu tartışmalara ceza olarak 50 kırbaç cezası verdiği aktarıldı.

RUSYA 'ÖLDÜ', ABD 'KESİN DEĞİL' DEMİŞTİ

Rusya yaklaşık ay önce yaptığı açıklamada, terör örgütü DAEŞ lideri Bağdadi'nin 28 Mayıs'ta Rakka'ya düzenlenen hava saldırısında öldürülmüş olabileceğini açıklamıştı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ'la mücadele koalisyonunun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Rusya'nın iddiasına karşılık Bağdadi’nin ölüp ölmediği ile ilgili ellerinde somut kanıt olmadığını söylemişti. Dillon, Bağdadi’nin hayatta olsa bile Irak ve Suriye’deki çatışmalarda etkili olmadığını savunmuştu.