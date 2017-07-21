Defansa Bayern’li panzer! Kjaer'in yerine...
Fenerbahçe, Kjaer ya da Skrtel’den birinin gitmesi halinde alternatif planını hazırladı. İlk aday, Bayern Münih’in yıldızı...
21/07/2017
Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar, Kameni ve İsla'yı renklerine katan, forvetini ise Gabigol'le güçlendirmeye çok yakın olan Fenerbahçe, kaynak yaratma adına bazı oyuncularını gözden çıkardı.
En çok alıcısı olan isimler Kjaer ve Skrtel. Defansın bel kemiği bu iki isimden birinin takımdan ayrılması muhtemel görünüyor. Kanarya, böyle ihtimal karşısında gardını aldı.
Savunmada ayrılık olursa, Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Holger Badstuber için kollar sıvanacak. Geçen sezonun ikinci yarısını Schalke 04'te kiralık geçiren 28 yaşındaki henüz teklif yapılmadı.
Sevilla da 1.90'lık panzerin peşinde ancak teklifi yetersiz kaldı. Daha önce Beşiktaş'ın da defalarca gündemine gelen Badstuber, hava toplarındaki etkisi, geriden oyun kurabilme vasıflarıyla tam bir defans lideri.
31 kez Alman Milli Takımı'nın formasını giyen Badstuber, kariyerinde ağır sakatlıklar geçirmiş bir isim.
2012'de çapraz bağları kopan, 2014'te bacak kasları yırtılan 1.90'lık kule, bu yüzden çok uzun süreler sahalardan ayrı kaldı.
Bayern, sakatlıklar yaşamadan önce ilk 11'in değişmez ismi olan oyuncunun sözleşmesini uzatmadı. (Fotomaç)