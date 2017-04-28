Define sandı saksı çıktı!

Savaş Künar, İskele Boğazı’ndaki balıkçı barınağından teknesiyle denize açıldı, “rastgele” diyerek ağlarını serdi. Ağlarını toplarken “define” heyecanı yaşayan Künar, kısa süre sonra ağlara takılanların saksı olduğunu fark etti

Nadire BAHADİ

İskele Boğaz’da balıkçılık yapan ve dün sabah saat 03:00’de “Murat” isimli teknesi ile denize açılan Savaş Künar, ağları toplamaya başlarken gördükleri karşısında şok oldu.

Çimento fabrikası bölgesinde 160 metre derinliğe 16 zembil misina ağı atan Künar, ağları toplamaya başladığında ağlara balık yerine eski eser takıldığını sanıp karaya dönmeden polise haber verdi.

Öğle saatlerinde boğazdaki balıkçı barınağına geri dönen Künar, ağlarına takılanları polise teslim ederken denizden çıkan 9 parçanın eski eser değil saksı olduğu anlaşıldı.

Heyecanı yarım kaldı

Dürüst balıkçının polise haber vermesi üzerine İskele Polis Müdürlüğü Adli Şube ekipleri barınağa gelip biri kırık 9 parça el koydu. Polis Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile iletişime geçerken, eski eser olduğundan şüphelenilerek İskele Polis Müdürlüğü’ne götürülen saksılar Eski Eserler ve Müzeler Dairesi yetkilileri tarafından incelenerek saksıların eski eser değil, balıkçılar tarafından balıklara yuva olması için denize atılan çiçek saksısı olduğu tespit edildi.

2’inci kez başına geliyor

Balıkçılık ile hayatını sürdüren Savaş Künar, çimento fabrikası bölgesinde balık çiftliği yakınlarında attığı 16 zembil ağı toplamaya başladığında ağlarına 10 adet saksının takıldığını görmesi üzerine yosun ve deniz kabuğu ile etrafının sarılması nedeni ile yüzeyi görünmeyince saksıları eski eser sanarak polise haber verdiğini söyledi.

Daha önce yine ağlarına saksıların takıldığını söyleyen Künar, denizden çıkanların eski eser olmadığının söylenerek kendisine de geri iade edilmediğinden yakındı. Künar, ağlarını attığı bölgede batık gemi olduğuna inandığını belirterek ağlarına takılanların eski eser olduğunu iddia etti.