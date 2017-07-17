Defne Samyeli: ‘Kızlarımla gurur duyuyorum’

Haber spikeri ve oyuncu Defne Samyeli, önceki gün Bebek sahilinde bir mekan çıkışı görüntülendi. Kızları Deren ve Derin ile birlikte objektiflerimize poz veren Defne Samyeli, “Kızlarım olduğu için demiyorum ama onlarla gurur duyuyorum. Üçümüze de ayrı ayrı televizyon projeleri geliyor. Önümüzde ki sezon için gelen kaliteli teklifleri değerlendirip projelerde yer almayı hedefliyoruz. Kısacası Sezon başladığında hangi ülkede hangi proje ile yer alacağımızı bilemiyoruz. Okullarında normalde başarılılar ama televizyon projeleri onların okullarını aksatmayacak şekilde düzenlemeyi de yapmamız gerek” diye konuştuktan sonra mekandan ayrılırken hayranlarının fotoğraf isteğini de kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

