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Değirmenlik Alevkayası arasında elektrik kesintisi olacak

05/07/2017

Değirmenlik Alevkayası arasında elektrik kesintisi olacak
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Girne Beşparmak bölgesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle yarın Değirmenlik’teki taş ocakları ile Alevkayası ve çevresindeki askeri birliklerle Tarsan Çiftlikleri’ne 06.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Konuyla ilgili Elektrik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceği bu nedenle şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği kaydedildi.



TAGS: elektrik kesintisi
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