HABER KIBRIS

Değirmenlik küme düştü

29/04/2017

Değirmenlik küme düştü
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Kendi evinde Baf Ülkü Yurdu'na 6-2 yenilen Değirmenlik ligin tamamlanmasına 1 maç kala Süper Lige veda eden son takım oldu.

BUGÜN OYNANAN DİĞER LİG MAÇLARININ SONUÇLARI ŞÖYLE:

K-Pet Süper Lig
 

Tarih Stat Ev Sahibi Takım Skor Misafir Takım Hakemler
29.04.2017
16:00		 LEFKOŞA ŞHT. HÜSEYİN RUSO STADI GENÇLİK GÜCÜ TSK 0 - 3 
Detaylar 		 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK (H) SERHAN ŞİMŞEK
(Y) MEHMET TARIM
(Y) EMRE ÇEVİKDAL
(D) KEREM ERAN
29.04.2017
16:00		 LEFKOŞA ATATÜRK STADI YENİCAMİ AK 3 - 4 
Detaylar 		 CİHANGİR GSK (H) HASAN ERİŞ
(Y) AHMET KARAOĞULLARI
(Y) ŞAKİR AZİZOĞLU
(D) MEHMET SEZENER
29.04.2017
16:00		 DEĞİRMENLİK SADIK CEMİL STADI (SENTETİK) DEĞİRMENLİK SK 2 - 6 
Detaylar 		 BAF ÜLKÜ YURDU (H) SERKAN DURMAZ
(Y) CEMAL SAKALLI 
(Y) ALİ AKÇINAR
(D) FEHİM DAYI
29.04.2017
16:00		 ÜNER BERKALP STADYUMU BİNATLI YSK 1 - 1 
Detaylar 		 LEFKE TSK (H) HAKAN MUHTAROĞLU
(Y) DOĞAN ELMALI
(Y) NECMİ BULUT
(D) MEHMET MALEK
29.04.2017
16:00		 GAZİMAĞUSA CANBULAT STADI DUMLUPINAR TSK 0 - 4 
Detaylar 		 GAÜ ÇETİNKAYA TSK (H) HÜSEYİN ÖZKAN
(Y) ÖMER DOĞRU
(Y) FERHAT TUNA
(D) UTKU HAMAMCIOĞLU

 



TAGS: süper lig, değirmenlik
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