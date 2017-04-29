Değirmenlik küme düştü
29/04/2017
Kendi evinde Baf Ülkü Yurdu'na 6-2 yenilen Değirmenlik ligin tamamlanmasına 1 maç kala Süper Lige veda eden son takım oldu.
BUGÜN OYNANAN DİĞER LİG MAÇLARININ SONUÇLARI ŞÖYLE:
K-Pet Süper Lig
|Tarih
|Stat
|Ev Sahibi Takım
|Skor
|Misafir Takım
|Hakemler
|29.04.2017
16:00
|LEFKOŞA ŞHT. HÜSEYİN RUSO STADI
|GENÇLİK GÜCÜ TSK
|0 - 3
Detaylar
|DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK
|(H) SERHAN ŞİMŞEK
(Y) MEHMET TARIM
(Y) EMRE ÇEVİKDAL
(D) KEREM ERAN
|29.04.2017
16:00
|LEFKOŞA ATATÜRK STADI
|YENİCAMİ AK
|3 - 4
Detaylar
|CİHANGİR GSK
|(H) HASAN ERİŞ
(Y) AHMET KARAOĞULLARI
(Y) ŞAKİR AZİZOĞLU
(D) MEHMET SEZENER
|29.04.2017
16:00
|DEĞİRMENLİK SADIK CEMİL STADI (SENTETİK)
|DEĞİRMENLİK SK
|2 - 6
Detaylar
|BAF ÜLKÜ YURDU
|(H) SERKAN DURMAZ
(Y) CEMAL SAKALLI
(Y) ALİ AKÇINAR
(D) FEHİM DAYI
|29.04.2017
16:00
|ÜNER BERKALP STADYUMU
|BİNATLI YSK
|1 - 1
Detaylar
|LEFKE TSK
|(H) HAKAN MUHTAROĞLU
(Y) DOĞAN ELMALI
(Y) NECMİ BULUT
(D) MEHMET MALEK
|29.04.2017
16:00
|GAZİMAĞUSA CANBULAT STADI
|DUMLUPINAR TSK
|0 - 4
Detaylar
|GAÜ ÇETİNKAYA TSK
|(H) HÜSEYİN ÖZKAN
(Y) ÖMER DOĞRU
(Y) FERHAT TUNA
(D) UTKU HAMAMCIOĞLU