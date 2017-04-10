Değirmenlik'te motor kazası, 13 yaşındaki sürücü...

Değirmenlik'te meydana gelen kazada 13 yaşındaki motosiklet sürücüsü otobüse çarptı...

Polisten alınan bilgiye göre göre bugün saat 11.00 sulaında Değirmenlik'te Hava Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak üzerinde Süleyman Yaşar (E-13), yönetimindeki EF 498 plakalı motosiklet ile doğu istikametinden batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçerek karşı yönden gelmekte olan Mehmet Arık (E-46) yönetimindeki TBN 104 plakalı otobüsün sağ ön kısmına çarptığı bildirildi.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü 13 yaşındaki Yaşar, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisine müteakip, acil serviste müşahede altına alındığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor...