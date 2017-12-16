Değişim ve Kurtuluş İttifakı Milletvekili Adayları Seçim Çalışmalarına Devam Etti

TKP Yeni Güçler Milletvekili adayları önce bölge halkıyla bir araya geldi, daha sonra esnafla görüşerek yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm önerilerini paylaştı. Ziyarette parti manifestosu ve adayların tanıtıldığı broşürler dağıtıldı.

TKP-YG’den yapılan açıklamaya göre, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ziyarette yaptığı konuşmada, halkın içinde olmaya devam edeceklerini ve yaşanan sıkıntılarla ilgili partinin hazırladığı çözüm önerilerini anlatmayı sürdüreceklerini belirtti. Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in “Değişim Kurtuluştur” sloganıyla yola çıkarak, halka mesaj verdiğini, bu mesajın doğru okunduğunu görmenin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Devlet fonksiyonlarının yapılabilmesi için güçlü bir ekonomiye ihtiyaç olduğunun altını çizen Çakıcı, “Sınırsız kurumlar ve gelir vergisi muafiyeti bulunan kuruluş ve işletmelerin bu muafiyetleri iptal edilerek, yatırım muafiyetlerine 5 yıl sınırı getirilecek. Mesela 5 yıldızlı bir otel yüzde 0, küçük bir kahvehane veya market yüzde 20 kurumlar ve gelir vergisi ödemektedir. Bu haksızlık ortadan kaldırılacak” diye konuştu.

Çakıcı, şöyle devam etti:

“Turizm ve eğitim sektöründen elde edilen 1,5 milyar TL gelir düzeyinin vergilendirilmesi sonrasında devlet 300 milyon TL’lik vergi kazancı elde edilebilecek. Bu gelirin elde edilmesiyle KKTC devleti maaş ödemesi için her yıl Türkiye’den talep ettiği 150 milyon TL’yi talep etmeyebilecek ve ülkedeki diğer yatırımlara kaynak ayırabilecek. Toplanan gelirler ile ayrıca asgari ücret yükseltilecek, esnafa sıfır faizle kredi verilecek, pazarcılara ekonomik destek verilecek, dar ve orta gelirli halkın ekonomik düzeyi yükseltilecek.”

Çakıcı, parti manifestosunda yer alan projelerle ilgili açıklamalarda bulunarak, vatandaşların sorularını da yanıtladı. Son dönemde ülkede artış gösteren sosyal sorunların vatandaşta tedirginlik yarattığını kaydeden Mehmet Çakıcı, bu anlamda bilimsel ve etkin mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.

Çakıcı, daha güvenli bir ülkede yaşamak için gereken tüm tedbirlerin alınacağını vurgulayarak, uyuşturucu bağımlılığı, çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet, kumar bağımlılığı gibi sosyal konuların üzerine gidileceğini kaydetti.