Değişim Ve Kurtuluş İttifakı’ndan Aday Tanıtım Şöleni

Partiden verilen bilgiye göre, YDÜ Kütüphane Salonu’nda gerçekleşen tanıtım şöleninde, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ile BKP Genel Başkanı İzzet İzcan katılımcılara hitap etti.

Şölenin sonunda milletvekili adayları sahneye davet edildi. Gecede, SOS müzik grubu da sahne aldı.



ÇAKICI: “ANKETLERİ FOS ÇIKTI, BİZSİZ HÜKÜMET KURULAMAYACAĞI ORTADA”

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, diğer partilerin korku içinde birleşerek TKP Yeni Güçler’i kötü göstermeye çalıştığını savunarak, “Buna güçleri yetmeyecek. Gereken cevabı halk sandıkta verecek” dedi.

İktidara yürüdüklerini belirten Çakıcı, engellemelerin artık işe yaramadığını, herkesin gerçeği gördüğünü belirtti.

Anketlerin TKP Yeni Güçler’in kilit parti olacağını gözler önüne serdiğini belirten Çakıcı, “Anketleri fos çıktı, bizsiz hükümet kurulamayacağı açık seçik ortaya konmuş oldu” dedi.

Meclis alt komitesine gönderilen Polis Yasası’yla ilgili de konuşan Mehmet Çakıcı, “Küfe bizim sırtımızdadır. Asıl emekçi, hamal, garson, çalışan biziz, saraylarda büyüyen biri bunları anlamaz” dedi.

Ülkedeki gençlerin ezildiğini, üniversite harçlarını ödeyebilmek için zor şartlar altında çalıştığını söyleyen Çakıcı, başarılı öğrencilere ücretsiz eğitimin önünü açacaklarını belirtti.

Çakıcı, TKP Yeni Güçler döneminde üniversitelerin yurttaşlar için ücretsiz olacağını da söyledi.

Ülkedeki çarpık düzeni kabul etmediklerini ve değiştirmek için yola çıktıklarını belirten Çakıcı, “Üniversitelerde vergi, gümrük muafiyeti ve teşvik olduğunu biliyoruz. Bu imkanlar kimler tarafından veriliyor?” diye sordu.

Seçim bildirgesinde yer alan Sosyal Konut projesine de değinen Çakıcı, konunun birçok kesim tarafından eleştirildiğini ancak projenin yapımı için gerekli araştırmaların hem Türkiye’de hem de Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ile yapılan görüşmelerde netlik kazandığını ifade etti.

Çakıcı, vergi ve tarım reformunun da yapılacağını, her eve bir maaş girmesi için de gerekli adımların atılacağını kaydetti.



İZCAN: “DEĞİŞİM VE KURTULUŞ İTTİFAKI PARLAMENTOYA GÜMBÜR GÜMBÜR GİRECEK”



BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, şölende, “Biz bu yola ülkemize hizmet, vatanımıza, çocuklarımıza sahip çıkmak için çıktık” diye konuştu.

İzcan, “İstedikleri kadar anket yapsınlar, istedikleri kadar manipülasyon yapsınlar. TKP Yeni Güçler ile BKP’nin oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı parlamentoya gümbür gümbür girecek” ifadelerini kullandı.

İzzet İzcan, “Ülke insanı geçim sıkıntısı çekerken Başbakan milyon dolarların hesabını veremiyor. Biz bu yola emekçilerin, köylülerin, üreticilerin geleceği için çıktık. Yolsuzlukları mahkeme salonlarına taşımak ve yetimin hakkını sormak boynumuzun borcu olsun” dedi.

İzcan, vatandaşlardan haktan, halktan ve adaletten yana bir manifestoyla destek istediklerini kaydetti.

İzzet İzcan, gençlerin yüzde 36’sının işsiz olduğunu, ücretlerin düşük olduğunu da ifade ederek, bu düzeni yıkacaklarını yerine adaletten, eşitlikten, özgürlükten yana yeni bir düzen kuracaklarını kaydetti