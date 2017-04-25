Dehşet veren cinayette yeni detaylar!

Peş peşe yaşanan kadın cinayetlerinin yankısı devam ederken polis Haspolat’ta üniversite kampusunda cinayetin detaylarına ulaştı. Katil zanlısı Suat Aşır ayrıldığı imam nikâhlı eşini 39 kez bıçakladı

Devrim DEMİR

Mağusa’da sokak ortasında Haspolat’ta geçtiğimiz hafta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İşletme Fakültesi önünde işlenen cinayetin yankıları devam ediyor.

Ayrıldığı imam nikâhlı eşi Gamze Pehlivan’ı herkesin gözü önünde bıçakladıktan sonra, üzerine benzin dökerek yakan Suat Aşır aleyhindeki, soruşturma devam ediyor.

Aşır aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresinde, polis katil zanlısının olayda kullandığı bıçak ve benzini satın aldığı yerleri tespit ederek ifade temin etti.

Tutukluluk süresi dolan zanlı, dün ek tutukluluk talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Aşır, hücrelerde kalmak istemediğini belirterek, “Beni cezaevine gönderin, hücrede delirmek üzereyim” dedi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini belirterek 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Aydın olayı anımsattı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, Suat Aşır’ın “Taammüden adam öldürme”, “Şiddet tehdidi”, “Zorla adam kaçırma”, “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, olayın 20 Nisan tarihinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İşletme Fakültesi önünde yaşandığını anlattı.

Zanlının kısa bir süre önce adaya giriş yaptığını ifade eden Aydın, öldürülen Gamze Pehlivan’ın Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde hediyelik eşya sattığını anımsattı.

39 bıçak darbesinin 12’si öldürücü vuruş

Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, zanlının tasarrufunda bulundurduğu 43 santim siyah bıçağı Gamze Pehlivanın vücuduna 39 kez soktuğunu, Pehlivan’a yapılan otopside 39 bıçak yarasının 12’sinin öldürücü vuruş olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Aydın, zanlının daha sonra beraberinde getirdiği bir buçuk litrelik pet şişede bulundurduğu benzini Pehlivan’ın üzerine gelişigüzel döküp, elinde bulundurduğu çakmakla yakarak ağır yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Görgü tanıklarının ambulansı arayarak Pehlivan’ın hastaneye kaldırıldığını kaydeden Aydın, Gamze Pehlivan’ın almış olduğu yaralara dayanamayarak hastanede yaşamını kaybettiğini belirtti.

Aydın cinayetin detaylarına dikkati çekti

Soruşturma memuru, zanlı Suat Aşır’ın Pehlivan’ı bıçakladıktan sonra yanında getirdiği benzini üzerine döküp yaktığını ve yanarken kadının canlı olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Olayın hemen ardından kayıplara karışan zanlının bulunması için ada genelinde ve Lefkoşa’da çok yönlü araştırma başlattıklarını kaydeden Aydın, Aşır’ın Dumlupınar bölgesinde tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Aşır’ın sorgulanmak üzere Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğünü kaydeden Aydın, zanlının işlediği suçu itiraf ederek kabul ettiğini belirtti.

Kamera kayıtları mercek altında

Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, cinayete tanık olanların ifadelerinin alındığını ve birçok kişiden daha ifadeler alınması gerektiğini belirtti.

Aydın, olaydan önce zanlının Girne ve Lefkoşa’da birçok iş yerinde görüldüğünü tespit edilen kamera kayıtlarının inceleme altına alındığını ifade ederek, olay yerinden alınan emarelerin incelendiğini kaydetti.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ifade eden Aydın, Aşır’ın 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

“Vicdan azabı çekiyorum”

Katil zanlısı Suat Aşır, ilk duruşma olduğu gibi, yine mahkemeden avukat talebinde bulundu.

Aşır söz hakkı alarak işlediği suçtan ötürü pişman olduğunu ve vicdan azabı çektiğini ifade ederek, “Yemin ediyorum çok pişmanım, vicdan azabı çekiyorum hücrede delirmek üzereyim, beni cezaevine gönderin” dedi.