Demet Akalın: Işıklarla uğraşma, derslerine çalış

Demet Akalın, kendisini kıskandığını ima eden Aleyna Tilki’yi ders çalışmaya davet etti!



Demet Akalın ile “Bu kızın sesine dayanamıyorum” dediği 16 yaşındaki Aleyna Tilki arasındaki polemik sürüyor. Genç şarkıcı, Akalın'ın sözleri üzerine sosyal medyada, “Basit insanların çok fanı olur” yorumu yapmıştı.

Ünlü popçu, “16 yaşında bir kız nasıl laf söyler. Artık onu dinlemiyorum” derken Tilki, “Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından rahatsız olmaz” paylaşımıyla polemiği devam ettirmişti.

“IŞIKLARLA UĞRAŞMA, DERSİNE ÇALIŞ”

Akalın önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ünlü popçuya, Aleyna Tilki ile yaşadığı polemik hatırlatıldı. Akalın, kendisini kıskandığını ima eden genç popçuya ‘ders' verdi: “O derslerine çalışsın bence. Işıklarla falan uğraşmasın.

