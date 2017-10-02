Demet Akalın, Las Vegas'taki saldırıdan kıl payı kurtuldu!

Demet Akalın geçtiğimiz günlerde ekibiyle birlikte Amerika'ya gitti. ABD'de ünlü isimlerin konserlerini takip eden Akalın, saldırıdan kıl payı kurtulduğunu sosyal medyadan duyurdu.

Las Vegas'ta konakladığı otele 10 dakika mesafe uzakta gerçekleşen saldırıdan bir kaç saatle kurtulan ünlü şarkıcı iyi olduğunu takipçilerine şu sözlerle duyurdu: 'Ben iyiyim uçaktayım ama ekip arkadaşlarım Vegas'ta kaldı. İnternet anca girdi uçakta... Korkunç! Elim, ayağım titredi. Birkaç saat önce oradaydım'