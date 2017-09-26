Demet Akalın’dan araba fiyatına çizme!

Son günlerin konuşulan isimlerinden olan Demet Akalın, gerek müzik çalışmaları gerekse lüks alışveriş tutkusu ile gündemde kalmayı sürdürüyor. Demet Akalın, bu sefer de bir araba fiyatı olan çizmeleriyle sosyal medyanın diline düştü. Ekibiyle Amerika’ya giden şarkıcı Demet Akalın, . Yves Saint Laurent marka üzeri swarovski taşlarla süslü çizme aldı. Değerinin 33 bin TL olduğu açıklanan çizmeleriyle poz veren Akalın, sosyal medyanın diline düştü.

“ALÜMİNYUM FOLYO GİBİ”

Demet Akalın’ın çizmelerini gören takipçileri hem fiyatına hem de modeline şoke oldu. Çizmeler, soba borusu ve alüminyum folyoya benzetildi.