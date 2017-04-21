Deniz Akkaya ve Öncü Sönmez aşk yaşıyor

Deniz Akkaya Instagram'da paylaşımının altına aşk göndermesinde bulundu.

Önceki gün Instagram sayfasında paylaştığı bu fotoğrafının altına ''Artık bahar geldi mi? Aşık olmak için bir ihtimal'' yazarak yeni ilişkisinin sinyallerini veren manken Deniz Akkaya, İstinye Park'ta işadamı Öncü Sönmez ile görüntülendi. Bir haftadır birlikte oldukları konuşulan ikili, sosyal medyada da birbirlerini takip ediyor ve fotoğraflarının altına iltifat dolu yorumlar yazıyor.

Öncü Sönmez daha önce sunucu Özlem Yıldız ve Tolga Karel'in eski eşi manken Günay Musayeva ile aşk yaşamıştı.