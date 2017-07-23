Deniz Akkaya'dan çok konuşulacak açıklamalar

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj veren Türkiye'nin en seksi kadınlarından Deniz Akkaya, “Artık beni seks kadar tatmin edecek başka zevklerim var” dedi.

İşte o çarpıcı röportajdan bir kesit

Türkiye’nin en seksi kadınlarından biri seksi nasıl tanımlar?

- 10 sene seks yapmasam da olur. Çünkü beni en az o kadar tatmin edecek başka zevklerim var artık. Mesele çocuğumu iyi şekilde yetiştirmek. Bir kişinin hayatta zevk aldığı tek şey seks olursa, bizi hayvanlardan ayıran özelliklerimizi de kapı dışarı etmiş oluruz. Allah bize bu duyguyu bahşetmişse dibine kadar yaşamalıyız ama bunu ana kumandamız yapmadan, kadınlığımızdan, erkekliğimizden ya da eşcinselliğimizden utanmadan...

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