Deniz Seki, üç yıl aradan sonra sahnelere geri döndü

5 Haziran’da 2,5 yıl geçirdiği Bakırköy Cezaevi’nden tahliye olan ve özgürlüğüne kavuşan Deniz Seki, üç yıl aradan sonra ilk kez Kıbrıs Savoy Otel’de sahneye çıktı. Rezervasyonları günler öncesinden tükenen ünlü şarkıcının konserine yoğun ilgi vardı. Sahnede üç saat geçiren Seki, duygusal anlara yaşadı.

İSTANBUL’DAKİ İLK KONSER HARBİYE’DE

Sahnede göz yaşlarına hakim olamayan Seki, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendirdi. İstanbul’daki ilk büyük konserinin de 5 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda olacağını söyleyen Seki, Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti ile göz doldurdu.